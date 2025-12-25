Leila Pereira se manifesta após fala de presidente do Flamengo contra jornalista da Globo

Leila Pereira, presidente do Palmeiras (Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, se manifestou nas redes sociais na quarta-feira, 24, após a nova polêmica envolvendo o mandatário do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap e saiu em defesa de jornalista do grupo Globo.

Durante evento de apresentação dos resultados financeiros do Flamengo na temporada de 2025, na terça-feira, Luiz Eduardo Baptista atacou com ofensas pessoais a jornalista Renata Mendonça. A profissional fez críticas à forma como a gestão de Bap tratava o futebol feminino.

"Quais são os fatos: audiência crescente (do futebol feminino). Se compara com o futebol masculino? Não, mas não pode ser essa diferença. A TV fica com os lucros do pacote de marketing e não distribui aos clubes", iniciou o mandatário.

"Tem lá a 'nariguda da Globo' que fica falando mal da gente e tudo mais, do futebol, que não estimula... dá vontade de falar: 'Filha, convence a sua empresa a colocar R$ 10 milhões, R$ 20 milhões por ano em direito de transmissão que a coisa fica melhor. Pau que dá em João tem de bater em Maria também", continuou o presidente rubro-negro, sem citar o nome da jornalista.

Leila Pereira escreveu uma mensagem se solidarizando com a jornalista. A presidente do Palmeiras classificou a fala de Luiz Eduardo Baptista como "ataque machista".

"Minha solidariedade à competente jornalista Renata Mendonça, vítima de um ataque machista feito pelo presidente do Flamengo. De um dirigente de um grande clube, espera-se condutas exemplares, nunca misoginia", afirmou Leila.

"Infelizmente, ainda existem homens que desprezam o trabalho das mulheres no futebol. Mas não vamos baixar a guarda! Seguiremos lutando para mostrar que lugar de mulher é onde nós quisermos!", completou.

Em comunicado publicado em uma matéria do site Ge, a emissora carioca já tinha se manifestado sobre a declaração de Bap. "A Globo repudia o ataque gratuito e misógino do dirigente do Flamengo a uma de suas profissionais e reitera seu profundo respeito às mulheres e a opiniões críticas que não ofendam nem insultem quem quer que seja", disse.

Além de Leila Pereira, outras mulheres que trabalham na mídia esportiva e dentro de clubes brasileiros aderiram a uma corrente nas redes sociais em solidariedade a Renata Mendonça. "Nem no Natal o machismo tira folga", postaram.



