Entre apostas e continuidades: conheça os técnicos do Campeonato Pernambucano de 2026

A primeira partida do Pernambucano de 2026 acontece entre Retrô e Vitória-PE, no dia 09/01

Taça do Campeonato Pernambucano de 2025 (Rafael Vieira/ FPF)

O Campeonato Pernambucano de 2026 está cada vez mais próximo. Em janeiro, oito times disputarão a taça do estadual, em uma nova fórmula definida pela Federação Pernambucana de Futebol (FPF). Com os clubes ficando cada vez mais completos, os treinadores de quase todas as equipes já estão definidos, com exceção do Sport, que segue no mercado.

Com a mudança desenfreada de técnicos que acontece no futebol brasileiro, poucos conseguem permanecer em seus cargos durante um bom tempo. Com exemplo o Pernambucano de 2026, onde apenas um dos comandantes que estava na edição de 2025 do estadual, permaneceu para a edição que está chegando. Outros nomes chegam embalados com acessos nacionais, outros como uma aposta e outros com trabalhos de continuidade em andamento.

Técnicos do Pernambucano de 2026

DECISÃO

Kinho Forgiarini assume o comando do Decisão em 2026, após sua passagem pelo Monte Azul-SP. O treinador chega ao clube de Goiana após passagens por Monte Azul, Camboriú, Club Celaya (México), Brusque, Caxias, Santos Ângelo e Riograndense. Na maioria dos trabalhos, Forgiarini era auxiliar técnico e apenas no Monte Azul e Camboriú foi o comandante da equipe.

Em 2025, Kinho comandou o Monte Azul na Série D do Brasileiro, ficando na fase de grupos, e conseguiu o acesso a Série A2 do Campeonato Paulista. Agora o técnico de 42 anos será responsável por liderar a equipe em mais uma participação no Campeonato Pernambucano.

JAGUAR

Toninho Pesso será o comandante do Jaguar para o Pernambucano de 2026. Com passagens por Democrata-SL, Luverdense, Mixto, Inter de Lages, Grêmio Maringá e outros clubes do Brasil, o treinador chega para liderar o projeto do time de Jaboatão dos Guararapes, que busca superar a participação de 2025 e conseguir a classificação para a o mata-mata, em 2026.

O último trabalho do técnico de 40 anos foi em 2025, onde comandou o Grêmio de Maringá e o Democrata-SL, na 3ª divisão do Paranaense e no Modulo II do Campeonato Mineiro, respectivamente. Além disso, Toninho também foi jogador e teve passagem pelo Santa Cruz, em 2009.

MAGUARY

Sued Lima é o técnico mais longevo entre os participantes do Pernambucano 2026. No comando do Maguary desde 2024, o treinador construiu um trabalho sólido e de esperança para o futebol do interior. Em 2025, Sued terminou a primeira fase em segundo lugar, garantindo uma vaga direta nas semifinais e a participação na Série D do Brasileiro de 2026.

O técnico de 45 anos já teve passagens pelo Jaguar, Vitória das Tabocas e pelas categorias de base do Sport.

NÁUTICO

Hélio dos Anjos segue à frente do Náutico depois de conquistar o acesso à Série B em 2025. Aos 67 anos, é o técnico mais experiente do futebol pernambucano atualmente, onde conta com passagens por clubes como Goiás, Paysandu, Ponte Preta, Atlético-GO e Sport.

Hélio chegou aos Aflitos em abril de 2025, onde pegou um clube recém eliminado nas quartas de final do Pernambucano e conseguiu organizar a casa, levando o alvirrubro de volta à Série B, após quatro anos.

RETRÔ

Jamesson Andrade, de 40 anos, será o treinador do Retrô. Auxiliar técnico do clube em 2025, ele foi efetivado no cargo e tem toda confiança da diretoria azulina para levar novamente a Fênix de Camaragibe longe no campeonato, porém dessa vez levando a taça para casa. Nos últimos quatro anos, o Retrô alcançou a final do estadual em três ocasiões, porém foi derrotado em todas elas.

O técnico que teve passagens pelo Dom Bosco, Torres Brasil, Ipojuca, Vera Cruz e Portuguesa-PR, terá pela frente em 2026, o Pernambucano, Série D do Brasileiro, Copa do Brasil e Copa do Nordeste.

SANTA CRUZ

Marcelo Cabo permanece no comando do Santa Cruz após conduzir o clube ao acesso à Série C em 2025. Aos 58 anos, o treinador acumula passagens por Vasco, Atlético-GO, CSA e CRB. Marcelo chegou ao Arruda em abril de 2025 e conseguiu rapidamente reorganizar a equipe, ganhando o carinho da torcida e a confiança da diretoria tricolor para dar sequência ao seu projeto.

SPORT

O Sport ainda não anunciou oficialmente seu treinador para 2026. Nas últimas semanas, o nome de Léo Condé apareceu como principal alvo do novo presidente do Sport, Matheus Souto Maior, que chegou a confirmar que negociações estavam encaminhadas, porém em uma nota oficial, a comunicação do técnico afirmou que não houve nenhum contato com o Sport.

Outro nome que chegou a ser especulado no Sport foi o de Eduardo Baptista, que já comandou o Sport em três temporadas, a última em 2018. Atualmente, ele dirige o Criciúma e teve o contrato renovado até o fim de 2027.

VITÓRIA-PE

Eudes Pedro será o comandante do Vitória-PE na temporada 2026. O treinador já iniciou a pré-temporada à frente do clube e lidera o elenco que contará com o compartilhamento de atletas entre Central e Vitória das Tabocas.

O técnico de 59 anos tem passagens como auxiliar técnico do Sport, Santos, Atlético-MG e CRB, e agora assume o desafio de comandar o campeão da Série A2 do Pernambucano de 2025, na primeira divisão, após cinco anos fora da elite.

REGULAMENTO

Com a mudança no regulamento, apenas oito clubes integram a elite estadual em 2026. O funcionamento da primeira fase ocorrerá com jogos de todos contra todos em turno único. Ao fim das sete rodadas, os dois primeiros colocados estão classificados diretamente para as semifinais, enquanto os times de 3° ao 6º colocado disputarão as quartas de finais. O 7° colocado está garantido para o Pernambucano de 2027, e o último colocado terá que disputar o Primeiro Turno do estadual do ano que vem, que acontece no segundo semestre de 2026.

A segunda fase será o mata-mata, onde todos irão ocorrer em jogos de ida e volta. Os vencedores das quartas de final (3° x 6° e 4° x 5°) encontram os dois primeiros colocados da primeira fase, formando as semifinais do estadual.

A edição de 2026 do Pernambucano concederá quatro vagas na Copa do Brasil de 2027, ou seja, os quatro semifinalistas têm a sua vaga assegurada. Além disso, também estará em jogo duas vagas para a Série D do Brasileiro e duas vagas para a Copa do Nordeste. Ambas as classificações seguirão respeitando o critério esportivo do desempenho final no campeonato.