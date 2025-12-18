Corinthians faz último jogo em casa no ano amargando sequência sem vitória

Gustavo Henrique, zagueiro do Corinthians (Rodrigo Coca/ Corinthians)

O empate sem gols com o Vasco no primeiro jogo da final da Copa do Brasil ampliou a sequência ruim do Corinthians jogando em casa neste final de temporada. O time alvinegro venceu apenas um jogo dos últimos seis atuando na Neo Química Arena.

A última vitória do Corinthians jogando em Itaquera aconteceu há quase um mês, em 20 de novembro, quando o time comandado por Dorival Júnior derrotou o São Paulo por 3 a 1. De lá para cá foram três empates, com Botafogo (2 a 2), Juventude (1 a 1) e o duelo com o Vasco.

Antes da vitória sobre o São Paulo, o Corinthians ainda perdeu para o rebaixado Ceará, por 1 a 0, e no último domingo foi derrotado por 2 a 1 pelo Cruzeiro, na partida de volta das semifinais da Copa do Brasil, mas avançou à final ao levar a melhor nas penalidades.

Ao falar do novo tropeço em casa, Dorival comentou que o Corinthians estava desgastado mentalmente. "Nós imaginávamos o que poderíamos acontecer no jogo de hoje. O aspecto emocional foi no limite no domingo. O nosso desgaste foi um pouco diferente em razão daquilo que aconteceu dentro da partida. Imaginávamos o que poderia acontecer, tivemos o cuidado com todos. Tudo o que poderíamos fazer foi justamente para que evitássemos uma situação como essa, quando falta energia para desenvolver o seu melhor", comentou o treinador.

O Corinthians teve um aproveitamento de 64% jogando em casa em 2025, mesmo percentual da temporada anterior. O time permaneceu invicto jogando como mandante de agosto de 2024 até abril deste ano.

Agora, o Corinthians só volta a jogar na Neo Química Arena em 11 de janeiro de 2026, pela primeira rodada do Paulistão. O time alvinegro fecha a temporada no domingo, quando faz o segundo jogo da final da Copa do Brasil contra o Vasco, às 18h, no Maracanã. Em caso de novo empate, a decisão do título será nos pênaltis.

