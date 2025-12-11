Vasco x Fluminense: onde assistir ao vivo e escalações de jogo da semifinal da Copa do Brasil

Rayan, atacante do Vasco, e Soteldo, atacante do Fluminense (Matheus Lima/Vasco e Lucas Merçon/Fluminense F.C.)

O jogo entre Vasco e Fluminense, válido pela ida da semifinal da Copa do Brasil, acontece nesta quinta-feira (11), às 20h (horário de Brasília) e coloca frente a frente duas equipes cariocas que têm o objetivo de encerrar a temporada com título. O confronto conta com transmissão por streaming, TV fechada e pay-per-view. Quem passar vai receber uma premiação da CBF de R$ 33 milhões.

O jogo da volta está marcado para domingo (14), às 20h30, também no Maracanã. O vencedor deste duelo vai encarar na grande decisão quem avançar de Corinthians x Cruzeiro.

VASCO

O Vasco chega pressionado para a partida, imerso em uma crise após uma péssima reta final de Campeonato Brasileiro. O Cruzmaltino sofreu sete derrotas nos últimos oito jogos, incluindo a despedida vexatória da Série A, quando foi goleado por 5 a 0 pelo Atlético-MG.

O time de Fernando Diniz tenta superar a má fase e “virar a chave” para a parte decisiva da temporada. A equipe venceu apenas uma das últimas oito partidas e busca evolução anímica para seguir viva na disputa. Afinal, são quatro jogos até um título que o clube não conquista há 14 anos. Entre os titulares, Rayan desponta como o principal nome do ataque vascaíno.



FLUMINENSE

Do outro lado, o Fluminense vive situação oposta. O Tricolor das Laranjeiras chega ao confronto embalado por uma invencibilidade de sete jogos, com três vitórias consecutivas nas rodadas finais do Brasileirão. A equipe de Luis Zubeldía terminou o campeonato na quinta colocação, com 64 pontos, garantindo vaga direta na fase de grupos da Conmebol Libertadores do próximo ano.

A boa fase tricolor inclui triunfos sobre adversários de peso, como Flamengo e Mirassol, e reforça o momento de confiança para o clássico decisivo.

ONDE ASSISTIR AO VIVO

A partida de Vasco x Fluminense, nesta quinta-feira (11), às 20h (de Brasília), pela ida da semifinal da Copa do Brasil, terá transmissão do Prime Video (streaming), do Sportv (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view).

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Thiago Mendes, Cauan Barros e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan. Técnico: Fernando Diniz.

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules (Nonato), Martinelli e Lucho Acosta; Soteldo, Everaldo e Serna. Técnico: Luis Zubeldía.

ACOMPANHE EM TEMPO REAL