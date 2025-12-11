Vasco e Fluminense se reencontram na Copa do Brasil de olho em vaga na decisão

Vasco e Fluminense se enfrentaram três vezes em 2025, com uma vitória do Gigante da Colina e duas do Tricolor das Laranjeiras

Rayan e Soteldo, atacantes do Vasco e Fluminense, respectivamente (Matheus Lima/Vasco e Lucas Merçon/ Fluminense)

O Maracanã será palco de mais um capítulo da rivalidade entre Vasco e Fluminense, que se enfrentam nesta quinta-feira, às 20h, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Além da busca por uma vaga na decisão, o clássico carrega objetivos distintos e históricos para os dois clubes cariocas. Quem passar à final vai receber uma premiação da CBF de R$ 33 milhões.

O confronto não é inédito em fases decisivas. O duelo redistribuirá o equilíbrio histórico: cada clube já eliminou o outro uma vez no mata-mata da Copa do Brasil. Em 2000, o Fluminense surpreendeu e avançou às quartas, ao eliminar o Vasco com o critério do gol fora. Já em 2006, o time de São Januário deu o troco e chegou à decisão após vencer os dois jogos, reforçando a superioridade que mantinha no início do século.

O Vasco chega pressionado para a partida. A queda brusca de rendimento na reta final do Brasileirão com sete derrotas nos últimos oito jogos, incluindo a goleada por 5 a 0 para o Atlético-MG, transformou a Copa do Brasil no principal motivo de esperança da temporada.

Nos dias que antecederam este primeiro clássico, o técnico Fernando Diniz cobrou os jogadores: "Eles precisam estar indignados. Todos precisam ter mais vontade e reagir. Esta foi, talvez, a pior derrota da minha carreira", lembrou o técnico, ainda nervoso por conta da derrota em Minas Gerais.

A equipe tenta reagir no momento mais decisivo do ano e sabe que uma eventual vaga na final pode recolocar o clube no mapa continental, já que o título garantiria retorno à Copa Libertadores, torneio que o Vasco não disputa desde 2018.

Para a partida, o time de São Januário terá como principal desfalque o lateral-esquerdo Lucas Piton, diagnosticado com lesão no ligamento colateral medial. Puma Rodríguez assume, de novo, a posição de forma improvisada.

Já o Fluminense vive o cenário oposto. Sem derrotas desde o início de novembro com três vitórias consecutivas, o time de Luis Zubeldía chega embalado, após triunfos sobre adversários de peso, como Flamengo e Mirassol, além do confronto direto com o Bahia. Com isso, terminou o Brasileirão em quinto lugar e com vaga na fase de grupos da próxima Libertadores.

Zubeldía segue invicto em casa, num total de nove jogos. Mas perdeu para o Vasco, por 2 a 0, no dia 20 de outubro pelo segundo turno do Brasileirão, no Maracanã, porém, com mando vascaíno. No primeiro turno, o Fluminense venceu por 2 a 1, mas era dirigido por Renato Gaúcho.

Com o departamento médico praticamente zerado, o time das Laranjeiras busca na Copa do Brasil a única chance de levantar uma taça em 2025, já que encerrou o ano sem conquistas.

Apesar do momento positivo, o time vai ter uma baixa significativa: Agustín Canobbio, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Soteldo, em boa fase, deve ocupar a vaga no ataque. No meio-campo sempre fica a dúvida entre Hércules e Nonato. O centroavante Germán Cano e o zagueiro Manoel seguem em tratamento e vetados, mas o elenco permanece competitivo.

Tranquilo em relação à escalação, Zubeldía considera importante o apoio da torcida nos dois jogos semifinais. Ele ficou impressionado com a presença de mais de 52 mil pessoas na vitória por 2 a 0 sobre o Bahia e espera contar com esta 'fusão ideal' entre time e torcida nos confrontos contra o rival. "Os torcedores nos dão força e nós damos a resposta dentro de campo "

FICHA TÉCNICA

VASCO X FLUMINENSE

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Thiago Mendes, Cauan Barros e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan. Técnico: Fernando Diniz.

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules (Nonato), Martinelli e Lucho Acosta; Soteldo, Everaldo e Serna. Técnico: Luis Zubeldía.

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

HORÁRIO - 20h.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

ONDE ASSISTIR - Sportv (TV fechada), Premiere (TV fechada) e Amazon Prime (Streaming).