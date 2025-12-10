VAR bate recorde de intervenções e mudanças de decisões no Brasileirão de 2025, mostra levantamento

De acordo com levantamento da ferramenta "Gato Mestre", do site Ge, foram feitas 163 consultas ao vídeo no campeonato

O árbitro de vídeo bateu recorde de intervenções no Campeonato Brasileiro desta temporada de 2025. A competição terminou no último final de semana. O Flamengo foi o campeão.

De acordo com levantamento da ferramenta "Gato Mestre", do site Ge, foram feitas 163 consultas ao vídeo no Brasileirão. O antigo recorde era de 146 revisões, em 2019, justamente quando a tecnologia foi implementada.

O aumento de consultas na "Área de Revisão do VAR" impactou na tomada de decisões dos árbitros. Segundo o Ge, foram 192 correções de possíveis erros no campo, sendo 147 depois de consultas na beira do gramado e 45 realizadas por ponto eletrônico. Anteriormente, o recorde de mudanças de decisões foi registrado em 2020, com 187 alterações.

Outro dado apontado pelo levantamento mostra que o tempo médio de cada intervenção foi de cerca de um minuto e quarenta segundos. Isso representou um crescimento de 9% em relação ao tempo médio de paralisação do Campeonato Brasileiro de 2024.

O árbitro que mais interrompeu os jogos no Brasileirão para se comunicar com o VAR foi o carioca Alex Gomes Stefano. Foram 51 paralisações indicadas pelo juiz, em 21 partidas.

Já o árbitro que mais mudou as decisões foi Lucas Paulo Torezin, com 17 alterações. Caio Max Augusto Vieira foi o árbitro de vídeo que mais vezes paralisou jogos na competição de pontos corridos, em 53 oportunidades. Wagner Reway, por seu turno, foi o líder entre os árbitros de vídeo que mais mudaram as decisões de campo: 20 vezes.