° / °
Nacional
SÉRIE A

VAR bate recorde de intervenções e mudanças de decisões no Brasileirão de 2025, mostra levantamento

De acordo com levantamento da ferramenta "Gato Mestre", do site Ge, foram feitas 163 consultas ao vídeo no campeonato

Estadão Conteúdo

Publicado: 10/12/2025 às 19:06

Seguir no Google News Seguir

Árbitro de vídeo (VAR)/Rafael Vieira

Árbitro de vídeo (VAR) (Rafael Vieira)

O árbitro de vídeo bateu recorde de intervenções no Campeonato Brasileiro desta temporada de 2025. A competição terminou no último final de semana. O Flamengo foi o campeão.

Veja também:

De acordo com levantamento da ferramenta "Gato Mestre", do site Ge, foram feitas 163 consultas ao vídeo no Brasileirão. O antigo recorde era de 146 revisões, em 2019, justamente quando a tecnologia foi implementada.

O aumento de consultas na "Área de Revisão do VAR" impactou na tomada de decisões dos árbitros. Segundo o Ge, foram 192 correções de possíveis erros no campo, sendo 147 depois de consultas na beira do gramado e 45 realizadas por ponto eletrônico. Anteriormente, o recorde de mudanças de decisões foi registrado em 2020, com 187 alterações.

Outro dado apontado pelo levantamento mostra que o tempo médio de cada intervenção foi de cerca de um minuto e quarenta segundos. Isso representou um crescimento de 9% em relação ao tempo médio de paralisação do Campeonato Brasileiro de 2024.

O árbitro que mais interrompeu os jogos no Brasileirão para se comunicar com o VAR foi o carioca Alex Gomes Stefano. Foram 51 paralisações indicadas pelo juiz, em 21 partidas.

Já o árbitro que mais mudou as decisões foi Lucas Paulo Torezin, com 17 alterações. Caio Max Augusto Vieira foi o árbitro de vídeo que mais vezes paralisou jogos na competição de pontos corridos, em 53 oportunidades. Wagner Reway, por seu turno, foi o líder entre os árbitros de vídeo que mais mudaram as decisões de campo: 20 vezes.

 

 

árbitro de vídeo , Brasileirão , Intervenções , levantamento , recorde , VAR
Mais de Nacional

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP

X