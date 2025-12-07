Fortaleza e Ceará perdem na última rodada e acabam rebaixados para a Série B do Brasileiro

Fortaleza e Ceará vão jogar a Segunda Divisão em 2026, assim como os outros rebaixados Sport e Juventude

Fortaleza perdeu do Botafogo e caiu para a Série B (Vitor Silva/Botafogo)

A última rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (07), foi tristeza para os cearenses. Os dois representantes do estado, Fortaleza e Ceará, foram rebaixados para a Série B. Sport e Juventude já tinham caído por antecipação. Por outro lado, Santos, Internacional e Vitória escaparam da queda.

O Fortaleza até que começou vencendo o Botafogo no Engenhão, mas levou a virada e perdeu por 4 a 2. Com isso, acabou com 43 pontos e em 18º lugar. Já o Ceará, mesmo diante de um time misto do Palmeiras, perdeu por 3 a 1 para o Verdão no Castelão e também fechou com 43 pontos - 17º lugar.

Fim de jogo. pic.twitter.com/rkooS7fKO2 — Fortaleza Esporte Clube ???? (@FortalezaEC) December 7, 2025

O Santos, com tranquilidade, fez 3 a 0 no Cruzeiro e acabou em 12º lugar, com 47 pontos. O Internacional, que precisava passar dois times, aproveitou as derrotas dos cearenses, bateu o Bragantino por 3 a 1 no Beira-Rio e escapou ao alcançar 44 pontos - 16º colocado.

E por último, o Vitória venceu o São Paulo por 1 a 0 no Barradão e fechou com 45 pontos, em 15º lugar. Vitória e Bahia serão os únicos nordestinos na elite em 2026.