Fortaleza e Ceará perdem na última rodada e acabam rebaixados para a Série B do Brasileiro
Fortaleza e Ceará vão jogar a Segunda Divisão em 2026, assim como os outros rebaixados Sport e Juventude
Publicado: 07/12/2025 às 18:38
Fortaleza perdeu do Botafogo e caiu para a Série B (Vitor Silva/Botafogo)
A última rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (07), foi tristeza para os cearenses. Os dois representantes do estado, Fortaleza e Ceará, foram rebaixados para a Série B. Sport e Juventude já tinham caído por antecipação. Por outro lado, Santos, Internacional e Vitória escaparam da queda.
O Fortaleza até que começou vencendo o Botafogo no Engenhão, mas levou a virada e perdeu por 4 a 2. Com isso, acabou com 43 pontos e em 18º lugar. Já o Ceará, mesmo diante de um time misto do Palmeiras, perdeu por 3 a 1 para o Verdão no Castelão e também fechou com 43 pontos - 17º lugar.
Fim de jogo. pic.twitter.com/rkooS7fKO2— Fortaleza Esporte Clube ???? (@FortalezaEC) December 7, 2025
O Santos, com tranquilidade, fez 3 a 0 no Cruzeiro e acabou em 12º lugar, com 47 pontos. O Internacional, que precisava passar dois times, aproveitou as derrotas dos cearenses, bateu o Bragantino por 3 a 1 no Beira-Rio e escapou ao alcançar 44 pontos - 16º colocado.
E por último, o Vitória venceu o São Paulo por 1 a 0 no Barradão e fechou com 45 pontos, em 15º lugar. Vitória e Bahia serão os únicos nordestinos na elite em 2026.
ESPORTE CLUBE VITÓRIA NA SÉRIE A 2026!!! ??????????#PegaLeão #PorNossaHistória #Brasileirão2025 #JogaremosJuntos pic.twitter.com/4J6tboFzA5— EC Vitória (@ECVitoria) December 7, 2025