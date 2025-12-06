Tabela do Campeonato Pernambucano de 2026 é divulgada pela FPF; confira

Bola oficial do Campeonato Pernambucano de 2026 (Rafael Vieira/FPF)

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) divulgou oficialmente a tabela do Campeonato Pernambucano de 2026. A entidade confirmou a data e o horário de todos os jogos da primeira fase do Estadual da próxima temporada.

A competição terá início no dia 9 de janeiro, sexta-feira, com dois jogos agitando a estreia da competição. Às 18h30, o Retrô recebe o Vitória, enquanto às 20h30, o Náutico recebe a equipe do Maguary. No dia 10 de janeiro, o Sport visita o Jaguar; já no dia 11, o Santa Cruz receberá o Decisão.

O primeiro clássico do Trio de Ferro acontecerá na 3ª rodada do certame estadual. Na ocasião, o Náutico receberá o Sport no estádio dos Aflitos, no dia 18 de janeiro (domingo). O clássico entre o Timbu e o Santa Cruz ocorre também no mês de janeiro, no dia 25 (domingo), pela 5ª rodada e com o mando da Cobra Coral.

Por fim, Sport e Santa Cruz protagonizam o Clássico dos Multidões na última rodada da fase inicial do Pernambucano. O confronto pela 7ª rodada acontece no dia 1º de fevereiro (domingo), na Ilha do Retiro.

Regulamento

Com apenas oito clubes integrando a elite estadual em 2026, a primeira fase ocorre com jogos de todos contra todos em turno único. Ao fim de sete rodadas, o último colocado terá que disputar o Primeiro Turno do Estadual no ano que vem ainda em 2026, os dois primeiros vão direto para as semifinais e o 3º, 4º, 5º e 6º disputarão as quartas de finais.

O detalhe da próxima edição será que todos os mata-matas vão ocorrer em jogos de ida e volta. Os dois classificados das quartas de final encontram os dois mais bem colocados na primeira fase, assim formando as semifinais no modelo tradicional.

A próxima edição do Pernambucano dará quatro vagas ao futebol do estado na Copa do Brasil do ano seguinte. Os quatro primeiros colocados ao fim da competição (semifinalistas) têm a sua vaga assegurada.

Também estarão em jogo duas vagas para o Campeonato Brasileiro da Série D e duas vagas para a Copa do Nordeste. Ambas as classificações seguirão respeitando o critério esportivo do desempenho final no Estadual.

Confira a tabela detalhada da 1ª fase do Pernambucano de 2026:



1ª rodada:

Retrô x Vitória (09/01) – 18h30

Náutico x Maguary (09/01) – 20h30

Jaguar x Sport (10/01) – 17h

Santa Cruz x Decisão (11/01) – 17h

2ª rodada:

Vitória x Jaguar (13/01) – 20h

Decisão x Náutico (14/01) – 19h

Maguary x Santa Cruz (14/01) – 20h30

Sport x Retrô (14/01) – 21h30

3ª rodada:

Santa Cruz x Vitória (17/01) – 17h

Decisão x Jaguar (17/01) – 19h

Maguary x Retrô (18/01) – 16h

Náutico x Sport (18/01) – 18h

4ª rodada:

Vitória x Maguary (21/01) – 18h

Sport x Decisão (21/01) – 19h

Retrô x Santa Cruz (21/01) – 21h30

Jaguar x Náutico (22/01) – 20h

5ª rodada:

Sport x Vitória (24/01) – 17h

Retrô x Jaguar (24/01) – 19h

Maguary x Decisão (25/01) – 16h

Santa Cruz x Náutico (25/01) – 18h

6ª rodada:

Maguary x Sport (28/01) – 19h

Santa Cruz x Jaguar (28/01) – 20h30

Decisão x Vitória (29/01) – 18h

Náutico x Retrô (29/01) – 20h

7ª rodada:

Sport x Santa Cruz (01/02) – 18h

Retrô x Decisão (01/02) – 18h

Vitória x Náutico (01/02) – 18h

Jaguar x Maguary (01/02) – 18h