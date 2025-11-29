FPF fixa cotas do Pernambucano 2026 em R$ 3 milhões; confira divisão

O Estadual terá início em 11 de janeiro e término previsto para 8 de março

Bola do Campeonato Pernambucano ( Rafael Vieira/FPF)

O Conselho Arbitral realizado nesta sexta-feira (28), na sede da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), detalhou não apenas o formato do Campeonato Pernambucano de 2026, mas também a divisão das cotas de transmissão. A receita total negociada para o torneio segue em R$ 3 milhões, valor que será redistribuído entre os clubes e também utilizado para custeio da competição.

Divisão das Cotas

O rateio definido ficou em: R$ 1 milhão destinado ao trio de maior apelo comercial — Sport, Santa Cruz e Náutico, com R$ 333 mil para cada, e R$ 1 milhão dividido entre os outros cinco participantes — Retrô, Maguary, Decisão, Jaguar e Vitória — com R$ 200 mil para cada clube.

R$ 1 milhão será aplicado em custeio geral da competição, incluindo logística, arbitragem e operações técnicas, principalmente pela utilização da arbitragem de vídeo, o VAR, que será utilizado de forma obrigatória nos jogos de mata-mata do Pernambucano. Na primeira fase, o clube mandante da partida pode optar pela utilização da tecnologia.

Mandos de campo

Dos oito clubes participantes, apenas dois mandarão seus jogos no interior: Maguary, em Bonito, e Decisão, agora em Goiana, após deixar Sertânia. Retrô (Camaragibe), Jaguar (Jaboatão), Vitória (Vitória de Santo Antão) e o Santa Cruz jogarão na Arena de Pernambuco.

Diante desse cenário, o presidente da FPF, Evandro Carvalho, reforçou a preocupação com a disponibilidade de estádios, mas destacou avanços estruturais:

"Nós vamos precisar de estádios, desde que estejam em boas condições de gramados. Não há duvidas que faremos os jogos. Não é que nós não possamos fazer jogos de portões fechados, mas o ideal é termos público para termos uma visibilidade melhor da competição. Fico feliz com o trabalho de Sivaldo no Central, também com a Federação ajudando na reforma do gramado do Lacerdão. O Maguary também, com um dos melhores gramados.”

Evandro também comentou sobre o uso da Arena Pernambuco como alternativa comum para os clubes inscritos, e rebateu críticas sobre suposta inversão de mando:

"O clube é detentor do mando de campo. A Arena de Pernambuco é estádio público. Quando nós inscrevermos os clubes, todos estarão indicando a Arena como seu segundo estádio. Qualquer clube, havendo disponibilidade e fechando negociação com a Arena, pode jogar lá. Aqui se criou uma bobagem sobre inversão de mando porque no Maracanã todos jogam lá, no Mineirão também."

Formato e calendário

O Estadual de 2026 terá início em 11 de janeiro e término previsto para 8 de março, mantendo oito clubes na disputa e apenas um rebaixamento para a Série A2.

Uma das principais novidades é o aumento de datas disponíveis no calendário. Antes limitados a 11 datas no cronograma nacional, os estaduais agora têm 13 datas, após articulação da FPF junto à CBF.

O formato terá primeira fase em turno único, com classificação dos seis melhores, semifinais e final disputadas em confrontos de ida e volta



