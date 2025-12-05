FPF inicia vistorias nos estádios para o Campeonato Pernambucano de 2026
Estádios de Pernambuco passam por inspeção para a Série A1 de 2026
Publicado: 05/12/2025 às 11:17
FPF inicia vistorias nos estádios para o Pernambucano 2026 (Divulgação)
A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) iniciou o ciclo de vistorias nos estádios que irão receber partidas do Campeonato Pernambucano Série A1 de 2026. A inspeção contou com a presença do consultor Jaime Barbosa, especialista em gramados certificado pela Conmebol, que acompanha a equipe técnica da entidade na avaliação das condições dos palcos de jogo.
Durante as visitas, os profissionais analisam aspectos como qualidade do gramado, sistema de iluminação, condições dos vestiários, bancos de reservas e demais estruturas consideradas essenciais para a realização das partidas. Após o término das vistorias, cada clube receberá um relatório completo, contendo avaliação detalhada e recomendações de ajustes para adequação às exigências da competição.
O Campeonato Pernambucano 2026 está previsto para começar na segunda semana de janeiro.