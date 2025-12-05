FPF inicia vistorias nos estádios para o Campeonato Pernambucano de 2026

Estádios de Pernambuco passam por inspeção para a Série A1 de 2026

FPF inicia vistorias nos estádios para o Pernambucano 2026 (Divulgação)

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) iniciou o ciclo de vistorias nos estádios que irão receber partidas do Campeonato Pernambucano Série A1 de 2026. A inspeção contou com a presença do consultor Jaime Barbosa, especialista em gramados certificado pela Conmebol, que acompanha a equipe técnica da entidade na avaliação das condições dos palcos de jogo.

Os primeiros estádios visitados foram o José Dionísio do Carmo, em Goiana, o Luiz José de Lacerda, em Caruaru, e o Arthur Tavares de Melo, em Bonito. A agenda de inspeções segue nos próximos dias pela Região Metropolitana do Recife, com passagens pelos Aflitos, Ilha do Retiro e Arena Pernambuco.

Durante as visitas, os profissionais analisam aspectos como qualidade do gramado, sistema de iluminação, condições dos vestiários, bancos de reservas e demais estruturas consideradas essenciais para a realização das partidas. Após o término das vistorias, cada clube receberá um relatório completo, contendo avaliação detalhada e recomendações de ajustes para adequação às exigências da competição.

O Campeonato Pernambucano 2026 está previsto para começar na segunda semana de janeiro.