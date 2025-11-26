Léo Medrado: "As avaliações e análises do presidente da FPF Evandro Carvalho"

Evandro Carvalho no programa Léo Medrado e Traíras (Reprodução/Léo Medrado e Traíras )

Presidente: Traíras!

Evandro Carvalho, no Traíras, soltou os cachorros. Não haverá torcidas visitantes nos estádios de Náutico e Sport. Se os clubes confirmarem no Arbitral, a final será em jogo único na Arena, com torcida dividida meio a meio.

Sobre a arbitragem, Evandro deu nota 8 para o quadro pernambucano e afirmou que Rodrigo Pereira está cotado para a Copa do Mundo. Quanto ao VAR, a FPF só bancará nas partidas decisivas.

O Presidente avaliou 2025 com nota 7: dois descensos (Sport e Retrô) e os acessos de Santa e Náutico. Segundo ele, a FPF está bem financeiramente. Evandro emprestou R$700 mil e vai liberar mais R$700 mil ao Sport. Também ajudou o Náutico com R$400 mil e promete mais R$700 mil. Já o Santa Cruz, segundo Carvalho, não pôde ser auxiliado por causa do processo da SAF.

E concluiu: “os clubes tradicionais não deveriam ser rebaixados; deveria existir um mecanismo de proteção”. Aí não, Presidente. Os clubes caem por falta de competência dos seus dirigentes — e só por isso.

Presidente da FPF confirma aporte milionário ao Náutico

Evandro Carvalho confirma torcida mista na Arena em caso de final única do Campeonato Pernambucano Veja também:

“Divisão de um conceito ou coisa em duas partes distintas e opostas.” No futebol… não é bem assim! Remo e Paysandu viveram do céu ao inferno na mesma competição. O Paysandu caiu para a Série C e o Remo subiu para a Série A. Depois de 31 anos, o Remo voltou à primeira divisão. Claro: o Remo chegou na raça à Série A — mas vai ter que mudar muito para crescer.

E o Paysandu? Pelo menos dois anos para voltar a brigar de igual para igual com os remistas. São coisas do futebol.

Futuro & Passado

Tive bons momentos com o Presidente Yuri Romão. Outros, nem tanto. O acesso do ano passado foi bem comemorado. Teve mérito. Neste ano, foi mal, muito mal. Quantos jogadores mal qualificados chegaram na Ilha? Como gastar tanto dinheiro tão rápido? 60 milhões!! É muito dinheiro.

Muitos — a maioria — colocam Yuri entre os dez piores presidentes da Ilha. Ele se afastou dos grandes rubro-negros. O futuro será mais próximo. Branquinho é a vez. E ele está conversando com três presidentes: Dubeux, Luciano e Martorelli. Cada um comenta sobre os outros grupos. Mas o tempo não para.

Três prioridades, Severino: o Vice-presidente de Futebol (o “cabelo branco”), o Executivo e o TREINADOR!! Avie, Presidente.

Becker & Malta: Domingo?

Acelerem, alvirrubros! Quem é o comandante do futebol do Náutico para 2026? Quem vai mandar em Hélio e Cia? Esse cara sou eu! Ou melhor… é ELE! Apenas um jogador foi contratado: Júnior Todinho. Muito lento, Náutico. Precisa contratar um time inteiro. Segunda-feira, começa dezembro. Becker e Malta. Que tal anunciar o VP de futebol. domingo?

Colosso da Arena

Entendeu, tricolor? Sua reforma será para o ano inteiro. O torcedor vai jogar na Arena em 2026. Tomara que a SAF evolua o patrimônio do Arruda. Quem mora na Av. Beberibe e adjacências vai sofrer um pouco, é verdade. Mas, em 2027, o foco dos tricolores voltará. Quem sabe na volta… pra chegar na Série A.