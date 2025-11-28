Pernambucano de 2026 é confirmado com final em ida e volta; confira formato da disputa

Em Conselho Arbitral realizado nesta sexta-feira (28) na FPF, ficou definido como será disputado o Estadual do próximo ano

Troféu do Campeonato Pernambucano 2025 (Rafael Vieira/FPF)

Em Conselho Arbitral realizado nesta sexta-feira (28) na sede da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), ficou definido como será o formato de disputa do Campeonato Pernambucano de 2026. Antes com possibilidade de final única, foi confirmado que a grande decisão seguirá ocorrendo em partidas de ida e volta.

A principal novidade apresentada será o número de datas para a disputa do Estadual no próximo ano. Originalmente, os campeonatos estaduais ocupariam apenas 11 vagas no calendário nacional, porém a FPF conseguiu aumentar o quantitativo junto à CBF e o Pernambucano será disputado em 13 datas.

"Preciso fazer um agradecimento muito expressivo ao presidente da CBF, Samir Xaud, e ao diretor-geral Júlio Avelar, que, extraordinariamente, atenderam ao pedido dos nossos três grandes clubes. Nós conseguimos duas datas a mais para este campeonato", destacou Evandro Carvalho, presidente da FPF.

Com apenas oito clubes integrando a elite estadual em 2026, a primeira fase ocorre com jogos de todos contra todos em turno único. Ao fim de sete rodadas, o último colocado é rebaixado, os dois primeiros vão direto para as semifinais e o 3º, 4º, 5º e 6º disputarão as quartas de finais.

O detalhe da próxima edição será que todos os mata-matas vão ocorrer em jogos de ida e volta. Os dois classificados das quartas de final encontram os dois melhores colocados na primeira fase, assim formando as semifinais no modelo tradicional.

Disputarão o Campeonato Pernambucano de 2026: Sport, Retrô, Santa Cruz, Maguary, Náutico, Decisão, Jaguar e Vitória. O início da competição foi oficialmente adiado. devido ao compromisso do Santa Cruz pela Vitória Cup, e ocorrerá no dia 11 de janeiro. O término acontece no dia 8 de março de 2026.

Resumo da forma de disputa:



- Primeira Fase com oito clubes e jogos apenas de ida (todos contra todos)

- Avançam seis clubes

- Os dois melhores vão direto às semifinais

- Quatro clubes disputam playoff (quartas de final)

- Playoff, semifinais e final disputados em jogos de ida e volta

Vagas nacionais

O Pernambucano de 2026 dará quatro vagas ao futebol do estado na Copa do Brasil do ano seguinte. Os quatro primeiros colocados ao fim da competição (semifinalistas) têm a sua vaga assegurada.

Também estarão em jogo duas vagas para o Campeonato Brasileiro da Série D e duas vagas para a Copa do Nordeste. Ambas as classificações seguirão respeitando o critério esportivo do desempenho final no Estadual.

