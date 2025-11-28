Pernambucano de 2026 é confirmado com final em ida e volta; confira formato da disputa
Em Conselho Arbitral realizado nesta sexta-feira (28) na FPF, ficou definido como será disputado o Estadual do próximo ano
Publicado: 28/11/2025 às 17:22
Troféu do Campeonato Pernambucano 2025 (Rafael Vieira/FPF)
Em Conselho Arbitral realizado nesta sexta-feira (28) na sede da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), ficou definido como será o formato de disputa do Campeonato Pernambucano de 2026. Antes com possibilidade de final única, foi confirmado que a grande decisão seguirá ocorrendo em partidas de ida e volta.
A principal novidade apresentada será o número de datas para a disputa do Estadual no próximo ano. Originalmente, os campeonatos estaduais ocupariam apenas 11 vagas no calendário nacional, porém a FPF conseguiu aumentar o quantitativo junto à CBF e o Pernambucano será disputado em 13 datas.
"Preciso fazer um agradecimento muito expressivo ao presidente da CBF, Samir Xaud, e ao diretor-geral Júlio Avelar, que, extraordinariamente, atenderam ao pedido dos nossos três grandes clubes. Nós conseguimos duas datas a mais para este campeonato", destacou Evandro Carvalho, presidente da FPF.
Com apenas oito clubes integrando a elite estadual em 2026, a primeira fase ocorre com jogos de todos contra todos em turno único. Ao fim de sete rodadas, o último colocado é rebaixado, os dois primeiros vão direto para as semifinais e o 3º, 4º, 5º e 6º disputarão as quartas de finais.
O detalhe da próxima edição será que todos os mata-matas vão ocorrer em jogos de ida e volta. Os dois classificados das quartas de final encontram os dois melhores colocados na primeira fase, assim formando as semifinais no modelo tradicional.
Disputarão o Campeonato Pernambucano de 2026: Sport, Retrô, Santa Cruz, Maguary, Náutico, Decisão, Jaguar e Vitória. O início da competição foi oficialmente adiado. devido ao compromisso do Santa Cruz pela Vitória Cup, e ocorrerá no dia 11 de janeiro. O término acontece no dia 8 de março de 2026.
Resumo da forma de disputa:
- Primeira Fase com oito clubes e jogos apenas de ida (todos contra todos)
- Avançam seis clubes
- Os dois melhores vão direto às semifinais
- Quatro clubes disputam playoff (quartas de final)
- Playoff, semifinais e final disputados em jogos de ida e volta
Vagas nacionais
O Pernambucano de 2026 dará quatro vagas ao futebol do estado na Copa do Brasil do ano seguinte. Os quatro primeiros colocados ao fim da competição (semifinalistas) têm a sua vaga assegurada.
Também estarão em jogo duas vagas para o Campeonato Brasileiro da Série D e duas vagas para a Copa do Nordeste. Ambas as classificações seguirão respeitando o critério esportivo do desempenho final no Estadual.
