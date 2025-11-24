Evandro Carvalho confirma torcida mista na Arena em caso de final única do Campeonato Pernambucano

O presidente da FPF revelou os possíveis modelos do Estadual de 2026 e como seria disputada a final única

Evandro Carvalho, presidente da Federação Pernambucana de Futebol (Rafael Vieira / FPF)

Ainda sem definição sobre o modelo de disputa, o Campeonato Pernambucano de 2026 poderá ter final única para decidir o campeão. A possibilidade foi levantada pela Federação Pernambucana de Futebol (FPF) e será votada pelos clubes em Conselho Arbitral.

Em entrevista ao programa Léo Medrado & Traíras, no YouTube, o presidente da FPF, Evandro Carvalho, revelou que a possível decisão teria torcida mista na Arena de Pernambuco, mesmo caso ocorressem os grandes clássicos do estado.

“Os clássicos no estádio da Ilha do Retiro, Aflitos e Arruda, torcida única. Agora, na Arena, será torcida mista só na final. Eu entendo que o modelo proposto pela FIFA, CBF e Conmebol é o de final única. Eu acho interessante, porque você produz um evento mais qualificado”, disse Evandro Carvalho.

“Eu entendo que do ponto de vista de estratégia comercial, é melhor uma final única, mas eu respeito as opiniões dos clubes. É uma decisão que não cabe a Federação, mas cabe aos clubes. A ideia seria a mesma quantidade de torcedores para os dois times da final, mas evidentemente que existe as adequações dentro do estádio”, completou.

Sobre o modelo que será disputado o Estadual, Evandro revelou que a decisão se dará apenas no Conselho Arbitral entre as equipes participantes. O mandatário explicou os dois formatos mais prováveis que ocorrerão no Pernambucano de 2026, que deverá ter 12 datas no calendário nacional.

“As oito equipes disputam sete jogos na primeira fase. Existe um grupo de clubes que desejam dois jogos das quartas e dois jogos das semifinais e apenas um na final. Agora, tem clube que quer duas partidas na final e para isso, eu tenho que reduzir uma das quartas ou das semi”, explicou o presidente.

Data de estreia

O presidente Evandro Carvalho também confirmou o adiamento do início oficial do Estadual em 2026. Antes previsto para iniciar no dia 8 de janeiro, a competição começará apenas no dia 11. A alteração veio devido ao amistoso internacional que o Santa Cruz realizará na pré-temporada.

“Eu quero prestar meu agradecimento a todos os clubes que entenderam a situação do Santa Cruz e a necessidade de realizar o jogo internacional. A CBF me cedeu mais uma data e nós adiamos o início do Estadual, para exatamente o Santa Cruz poder jogar no dia 8 (janeiro)”, externou Evandro.