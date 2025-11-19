Copa do Mundo de 2026: Veja a previsão dos potes do sorteio dos grupos

O sorteio dos grupos ocorrerá no dia 5 de dezembro, às 14 horas, no Kennedy Center, em Washington D.C

Trionda, bola oficial da Copa do Mundo de 2026 (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

A Copa do Mundo de 2026, que terá como sede México, Estados Unidos e Canadá, já tem 42 das 48 seleções confirmadas. As vagas restantes serão ocupadas por equipes que disputarão as repescagens europeia e mundial, em março do ano que vem.

O sorteio dos grupos ocorrerá no dia 5 de dezembro, às 14 horas (de Brasília), no Kennedy Center, em Washington D.C. A data do evento foi anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. As 48 seleções serão divididas em 12 grupos de quatro times cada.

A Fifa ainda não confirmou oficialmente a formação dos potes e os critérios do sorteio, mas é possível fazer uma previsão. Estados Unidos, México e Canadá, países que são anfitriões, estarão no primeiro pote. As nove seleções mais bem colocadas do ranking da Fifa também irão integrar o pote 1.

Os demais potes são definidos também a partir da posição das equipes no ranking. Os times oriundos das repescagens devem entrar no pote 4. Porém, existe a possibilidade da Fifa considerar o ranking para encaixar essas seleções nos potes também.

Duas seleções de uma mesma confederação não devem estar no mesmo grupo. Com exceção das equipes da Uefa. Os dois países mais bem colocados de cada grupo avançam para o mata-mata, assim como os oito melhores terceiros. O ranking da Fifa será atualizado de forma oficial nesta quarta-feira, 19.

Na atual projeção do sorteio, o Brasil seria cabeça de chave, integrando o pote 1. A Argentina, atual campeã do mundo, é outra equipe sul-americana presente no pote 1. Veja previsão abaixo:

POTE 1

México, Estados Unidos, Canadá, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha

POTE 2

Croácia, Marrocos, Colômbia, Uruguai, Suíça, Senegal, Japão, Irã, Coreia do Sul, Equador, Áustria e Austrália

POTE 3

Noruega, Egito, Argélia, Escócia, Paraguai, Costa do Marfim, Tunísia, Catar, Uzbequistão, Arábia Saudita, África do Sul e Panamá

Pote 4

Jordânia, Cabo Verde, Gana, Nova Zelândia, Haiti, Curaçao, Repescagem Uefa 1, Repescagem Uefa 2, Repescagem Uefa 3, Repescagem Uefa 4, Repescagem mundial 1, Repescagem mundial 2

