Brasileiros preferem ver Série B e estaduais a acompanhar ligas europeias, aponta pesquisa

Taça da Série B do Campeonato Brasileiro (Joilson Marconne / CBF)

A Série B do Campeonato Brasileiro é mais bem avaliada pelos torcedores brasileiros do que as principais ligas europeias. Segundo pesquisa da Nexus, em parceria com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a segunda divisão nacional é vista como ótima ou boa por 45% dos espectadores. Outros 23% veem como regular, 8% ruim e 24% não opinaram.

Avaliação parecida é feita quando o assunto são os campeonatos estaduais, cuja taxa de classificação como bom ou ótimo é de 46% (24% regular, 8% ruim ou péssimo e 22% não opinaram).

A liga europeia que mais se aproxima do índice de aprovação da Série B e dos Estaduais é o Campeonato Espanhol: 41% de bom e ótimo, 15% de regular, 6% de ruim ou péssimo - 38% não avaliaram O Inglês, por sua vez, tem 40% de ótimo ou bom, 14% de regular, 6% de ruim ou péssimo e 40% que não opinaram. Já o Italiano foi avaliado com apenas 35% de ótimo ou bom, 19% de regular, 6% de ruim ou péssimo e os mesmos 40% que não responderam sobre a Premier League.

"Isso demonstra a força do futebol nacional. Mais que bairrismo, é uma demonstração da popularidade do nosso Campeonato Brasileiro. Basta dizer que nos últimos 25 anos, tivemos 11 campeões diferentes", afirma o presidente da CBF, Samir Xaud.

"Nenhum outro campeonato sul-americano ou europeu tem essa variedade de vencedores todos são concentrados em dois, três ou quatro times. Essa variedade e pujança expressam uma tradição brasileira, que produz grandes jogadores e elencos, que não se perpetuam nas conquistas, porque todo ano há desafios gigantes para quem quer se manter no topo", conclui.

A pesquisa também mostra que há maior interesse pelo Brasileirão e pela Copa do Brasil, ambas com 66% de avaliação ótima ou boa, do que pela Champions League, com 54%. A Copa Libertadores da América é a competição internacional melhor avaliada, com 63%.

A Série A do Campeonato Brasileirão tem alta aprovação especialmente entre jovens de 16 a 24 anos (77%), homens (79%), pessoas com ensino superior (72%) e quem ganha mais de cinco salários mínimos (74%). A avaliação positiva também é forte entre brasileiros pretos (69%) e pardos (68%), além de moradores do Norte/Centro-Oeste e do Sudeste, ambos com 70%.

Para a realização do estudo, foram entrevistados 2.006 cidadãos com idade a partir de 16 anos, nas 27 Unidades da Federação, entre os dias 15 e 24 de agosto. A margem de erro da amostra é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.