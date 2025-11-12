Alepe aprova Projeto de Lei que reforça combate à violência nos estádios de Pernambuco

(Reprodução)

A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) aprovou, nesta quarta-feira (12), o Projeto de Lei nº 000001/2025, que estabelece um conjunto de medidas administrativas e punitivas voltadas à prevenção e repressão da violência em jogos de futebol realizados no estado.

A proposta, que segue agora para segunda votação antes de ser encaminhada à sanção da governadora Raquel Lyra, reúne cinco projetos de autoria de diferentes parlamentares — dois deles apresentados pelo deputado Coronel Alberto Feitosa (PL).

Entre as principais ações previstas estão a instalação de câmeras de segurança nos arredores dos estádios, a criação de um cadastro específico de torcedores integrantes de torcidas organizadas e a obrigatoriedade do uso de biometria facial para o acesso aos locais de jogo.

"Regras claras de relacionamento das torcidas organizadas com os clubes e com a federação, obrigação de câmeras nas ruas no entorno dos estádios, bem como o monitoramento de todos os deslocamentos das torcidas; obrigação de as torcidas apresentarem um cadastro; obrigação de banir maus torcedores, além de aplicar multas para qualquer relação que não esteja prevista em lei, tanto para os clubes quanto para a federação, caso venham a incentivar torcidas que promovam desordem nas ruas e dentro dos estádios", disse o deputado.

Feitosa ressaltou que o texto representa um avanço no combate à violência dentro e fora das praças esportivas, lembrando episódios recentes de confrontos que mancharam o futebol pernambucano.

"Ninguém mais quer ver aquelas cenas de barbárie que correram o mundo em fevereiro deste ano, no clássico entre Sport e Santa Cruz. O projeto reúne medidas repressivas e educativas e será uma ferramenta legal para o Estado combater a violência nos dias de jogo”, afirmou o deputado.

Com o apoio da base governista, a expectativa é de que o PL seja sancionado de forma rápida pela governadora.