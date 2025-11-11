° / °
Seleção Pernambucana de todos os tempos

Confira votos para a Seleção Pernambucana de todos os tempos

Ao todo, 20 jurados participaram da votação realizada pelo Diario de Pernambuco

Redação

Publicado: 11/11/2025 às 13:26

Givanildo Oliveira foi eleito como maior de todos os tempos da história do futebol pernambucano/Arquivo/DP

Na última sexta-feira (07), o Diario de Pernambuco comemorou seus 200 anos de existência com diversas lembranças e homenagens a sua grande história construída na comunicação em todo o estado. Como forma de condecoração, a editoria de Esportes do jornal elegeu a seleção de todos os tempos de Pernambuco com a ajuda de grandes nomes da comunicação do estado e personalidades ligadas ao futebol.

Ao todo, 20 jurados votaram em nomes para a seleção de todos os tempos do estado de Pernambuco. São eles: Gustavo Krause, Cabral Neto, José Neves Cabral, Beto Lago, Diego Pérez, Claudemir Gomes, João de Andrade Neto, Lenivaldo Aragão, Cássio Zirpoli, André Luiz Cabral, Marcelo Cavalcante, Aderval Barros, Léo Medrado, Ricardo Novelino, Alexandre Barbosa, Carlyle Paes Barreto, Roberto Vieira, Lucídio José de Oliveira, Carlos Lopes e Marcos Leandro/Gustavo Lucchesi.

SELEÇÃO PERNAMBUCANA DE TODOS OS TEMPOS 
Goleiro: Magrão
Lateral-direito: Gena
Zagueiro: Ricardo Rocha
Zagueiro: Durval
Lateral-esquerdo: Marinho Chagas
Volante: Givanildo Oliveira
Meia: Baiano
Meia: Rivaldo
Atacante: Leonardo
Atacante: Bita
Atacante: Ramon
Técnico: Givanildo Oliveira

O maior de todos - Givanildo Oliveira

 

Confira todos os votos dos jurados

1 - JOÃO DE ANDRADE NETO
Goleiro - Magrão
Lateral-direito - Gena
Zagueiros - Durval e Ricardo Rocha
Lateral-esquerdo - Pedrinho
Meio de campo - Givanildo Oliveira, Ribamar e Baiano
Ataque - Bita, Leonardo e Ramon
Técnico: Givanildo Oliveira
Maior de todos - Givanildo Oliveira


2 - JOSÉ NEVES CABRAL
Goleiro - Neneca
Lateral-direito - Carlos Alberto Barbosa
Zagueiros - Ailton e Durval
Lateral-esquerdo - Marinho Chagas
Meio de campo - Givanildo, Vasconcelos e Jorge Mendonça;
Atacantes - Leonardo, Ramon e Joãozinho Sergipano.
Técnico - Evaristo Macedo.
Maior de todos - Jorge Mendonça

3 - GUSTAVO KRAUSE
Goleiro - Manga
Lateral-direito - Gena
Zagueiros - Adriano e Ricardo Rocha
Lateral-esquerdo - Marinho Chagas.
Meio de campo - Givanildo, Ivan e Juninho Pernambucano.
Atacantes - Nado, Bita e Jorge Mendonça.
Treinador - Duque
Maior de todos - Jorge Mendonça

4 - ANDRÉ LUIZ CABRAL
Goleiro - Birigui
Lateral-direito - Betão
Zagueiros - Marião e Ailton
Lateral-esquerdo - Marinho Chagas
Meio de campo - Merica, Baiano e Henágio
Ataque - Marlon, Luis Carlos e Joãozinho
Tec - Givanildo Oliveira
Maior de todos - Baiano

5 - CABRAL NETO
Goleiro - Magrão
Lateral-direito - Gena
Zagueiros - Ricardo Rocha e Durval
Lateral-esquerdo - Marinho Chagas
Meio de campo - Givanildo, Henágio e Baiano
Ataque - Leonardo, Bita e Ramon
Técnico - Givanildo Oliveira
Maior de todos - Henágio

6 - BETO LAGO
Goleiro - Magrão
Lateral direito - Betão
Zagueiros - Ailton e Ricardo Rocha
Lateral-esquerdo - Marinho Chagas
Meio de campo - Zé do Carmo, Givanildo e Baiano
Ataque - Robertinho, Leonardo e Roberto Coração de Leão
Técnico: Emerson Leão
Maior de todos - Leonardo

7 - CLAUDEMIR GOMES
Goleiro - Detinho
Lateral-direito - Gena
Zagueiros - Ailton e Beliato
Lateral esquerdo - Dedé
Meio de Campo - Givanildo, Jorge Mendonça e Edson Ratinho
Ataque - Nado, Ramon e Leonardo.
Treinador - Evaristo de Macedo
Maior de todos - Leonardo

8 - CÁSSIO ZIRPOLI
Goleiro: Magrão
Lateral-direito: Gena
Zagueiros: Durval e Ricardo Rocha
Lateral-esquerdo: Marinho Chagas
Meio de campo: Givanildo Oliveira, Baiano e Ribamar
Atacantes: Leonardo, Bita e Ramon
Técnico: Givanildo Oliveira
Maior de todos - Givanildo Oliveira


9 - MARCELO CAVALCANTE
Goleiro - Bosco
Lateral-direito - Betão
Zagueiros - Ailton e Beliato
Lateral-esquerdo - Pedrinho
Meio de campo - Zé do Carmo, Henágio e Baiano
Ataque - Leonardo, Ramon e Nado
Treinador - Givanildo
Maior de todos - Leonardo

10 - ADERVAL BARROS
Goleiro - Magrão
Lateral-direito - Gena
Zagueiros - Durval e Sandro Barbosa
Lateral-esquerdo - Marinho Chagas
Meio de campo - Givanildo, Betinho e Baiano
Ataque - Leonardo, Kuki e Ramon
Técnico - Carlos Alberto Silva
Maior de todos - Leonardo

11 - DIEGO PÉREZ
Goleiro - Manga
Lateral-direito - Russo
Zagueiros - Ricardo rocha e Nino
Lateral-esquerdo - Rildo
Meio de campo - Josué, Hernanes e Juninho
Ataque - Rivaldo, Vavá e Ademir Menezes
Técnico - Emerson Leão
Maior de todos - Rivaldo

12 - LÉO MEDRADO
Goleiro - País
Lateral-direito - Betão
Zagueiros - Beliato e Ricardo Rocha
Lateral-esquerdo - Marinho Chagas
Meio de campo - Givanildo, Baiano e Juninho Pernambucano
Ataque - Leonardo, Rivaldo e Luís Carlos Nino
Técnico - Givanildo Oliveira
Maior de todos - Rivaldo

13 - RICARDO NOVELINO
Goleiro - Birigui
Lateral-direito - Betão
Zagueiros - Durval e Lula
Lateral-esquerdo - Marinho Chagas
Meio de campo - Salomão, Baiano e Rivaldo
Ataque - Bita, Djalma e Ramon
Técnico - Duque
Maior de todos - Magrão

14 - ALEXANDRE BARBOSA
Goleiro: Magrão
Lateral-direito: Gena
Zagueiros: Ricardo Rocha e Durval
Lateral-esquerdo: Marinho Chagas
Meio de campo: Givanildo Oliveira, Baiano e Ivan Brondi
Atacantes: Leonardo, Bita e Ramon
Técnico: Givanildo Oliveira
Maior de todos - Givanildo Oliveira

15 - LENIVALDO ARAGÃO
Goleiro - Detinho
Lateral-direito - Betão
Zagueiros - Beliato e Aldemar
Lateral-esquerdo - Pedrinho
Meio de campo - Givanildo Oliveira, Luciano e Nado
Ataque - Bita, Ramon e Joãozinho
Técnico - Duque
Maior de todos - Givanildo Oliveira

16 - CARLYLE PAES BARRETO
Goleiro - Manga
Lateral-direito - Gena
Zagueiros - Ricardo Rocha e Durval
Lateral-esquerdo - Marinho Chagas
Meio de campo - Givanildo, Salomão e Rivaldo
Ataque - Ademir Menezes, Bita e Dadá
Técnico - Duque
Maior de todos - Salomão


17. LUCÍDIO JOSÉ DE OLIVEIRA
Goleiro - Manuelzinho
Lateral-direito - Gena
Zagueiros - Lula e Aldemar
Lateral-esquerdo - Marinho Chagas
Meio de campo - Salomão, Betencour e Givanildo
Ataque - Nado, Bita e Ivson.
Técnico - Duque
Maior de Todos - Não enviou

18 - ROBERTO VIEIRA
Goleiro - Manga
Lateral-direito - Gena
Zagueiros - Aldemar e Ricardo Rocha
Lateral-esquerdo - Marinho Chagas
Meio de campo - Juninho Pernambucano, Rivaldo e Nado
Ataque - Bita, Vavá e Ademir Menezes.
Técnico - Duque
Maior de todos - Rivaldo

19 - CARLOS LOPES
Goleiro - Tiago Cardoso
Lateral-direito - Betão
Zagueiros - Aílton e Alfredo Santos
Lateral-esquerdo - Alberis
Meio de campo - Givanildo, Betinho e Baiano
Ataque - Marlon, Nunes e Joãozinho
Treinador - Evaristo de Macedo
Maior de todos - Givanildo

20 - GUSTAVO LUCCHESI/MARCOS LEANDRO
Goleiro - Magrão
Lateral-direito - Betão
Zagueiros - Durval e Ricardo Rocha
Lateral-esquerdo - Marinho Chagas
Meio de campo - Givanildo, Juninho PE e Rivaldo
Atacantes - Leonardo, Kuki e Carlinhos Bala
Técnico - Givanildo Oliveira

 

atacantes , Baiano , Bita , Diario de Pernambuco , Durval , Gena , Givanildo Oliveira , goleiro , jurados , lateral , Leonardo , Magrão , Maior de todos , Marinho Chagas , meias , ramon , Ricardo Rocha , Rivaldo , Seleção Pernambucana , Todos os tempos , volante , zagueiro
