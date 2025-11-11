Confira votos para a Seleção Pernambucana de todos os tempos

Givanildo Oliveira foi eleito como maior de todos os tempos da história do futebol pernambucano (Arquivo/DP)

Na última sexta-feira (07), o Diario de Pernambuco comemorou seus 200 anos de existência com diversas lembranças e homenagens a sua grande história construída na comunicação em todo o estado. Como forma de condecoração, a editoria de Esportes do jornal elegeu a seleção de todos os tempos de Pernambuco com a ajuda de grandes nomes da comunicação do estado e personalidades ligadas ao futebol.

Ao todo, 20 jurados votaram em nomes para a seleção de todos os tempos do estado de Pernambuco. São eles: Gustavo Krause, Cabral Neto, José Neves Cabral, Beto Lago, Diego Pérez, Claudemir Gomes, João de Andrade Neto, Lenivaldo Aragão, Cássio Zirpoli, André Luiz Cabral, Marcelo Cavalcante, Aderval Barros, Léo Medrado, Ricardo Novelino, Alexandre Barbosa, Carlyle Paes Barreto, Roberto Vieira, Lucídio José de Oliveira, Carlos Lopes e Marcos Leandro/Gustavo Lucchesi.

SELEÇÃO PERNAMBUCANA DE TODOS OS TEMPOS

Goleiro: Magrão

Lateral-direito: Gena

Zagueiro: Ricardo Rocha

Zagueiro: Durval

Lateral-esquerdo: Marinho Chagas

Volante: Givanildo Oliveira

Meia: Baiano

Meia: Rivaldo

Atacante: Leonardo

Atacante: Bita

Atacante: Ramon

Técnico: Givanildo Oliveira

O maior de todos - Givanildo Oliveira



Confira todos os votos dos jurados

1 - JOÃO DE ANDRADE NETO

Goleiro - Magrão

Lateral-direito - Gena

Zagueiros - Durval e Ricardo Rocha

Lateral-esquerdo - Pedrinho

Meio de campo - Givanildo Oliveira, Ribamar e Baiano

Ataque - Bita, Leonardo e Ramon

Técnico: Givanildo Oliveira

Maior de todos - Givanildo Oliveira





2 - JOSÉ NEVES CABRAL

Goleiro - Neneca

Lateral-direito - Carlos Alberto Barbosa

Zagueiros - Ailton e Durval

Lateral-esquerdo - Marinho Chagas

Meio de campo - Givanildo, Vasconcelos e Jorge Mendonça;

Atacantes - Leonardo, Ramon e Joãozinho Sergipano.

Técnico - Evaristo Macedo.

Maior de todos - Jorge Mendonça



3 - GUSTAVO KRAUSE

Goleiro - Manga

Lateral-direito - Gena

Zagueiros - Adriano e Ricardo Rocha

Lateral-esquerdo - Marinho Chagas.

Meio de campo - Givanildo, Ivan e Juninho Pernambucano.

Atacantes - Nado, Bita e Jorge Mendonça.

Treinador - Duque

Maior de todos - Jorge Mendonça



4 - ANDRÉ LUIZ CABRAL

Goleiro - Birigui

Lateral-direito - Betão

Zagueiros - Marião e Ailton

Lateral-esquerdo - Marinho Chagas

Meio de campo - Merica, Baiano e Henágio

Ataque - Marlon, Luis Carlos e Joãozinho

Tec - Givanildo Oliveira

Maior de todos - Baiano



5 - CABRAL NETO

Goleiro - Magrão

Lateral-direito - Gena

Zagueiros - Ricardo Rocha e Durval

Lateral-esquerdo - Marinho Chagas

Meio de campo - Givanildo, Henágio e Baiano

Ataque - Leonardo, Bita e Ramon

Técnico - Givanildo Oliveira

Maior de todos - Henágio



6 - BETO LAGO

Goleiro - Magrão

Lateral direito - Betão

Zagueiros - Ailton e Ricardo Rocha

Lateral-esquerdo - Marinho Chagas

Meio de campo - Zé do Carmo, Givanildo e Baiano

Ataque - Robertinho, Leonardo e Roberto Coração de Leão

Técnico: Emerson Leão

Maior de todos - Leonardo



7 - CLAUDEMIR GOMES

Goleiro - Detinho

Lateral-direito - Gena

Zagueiros - Ailton e Beliato

Lateral esquerdo - Dedé

Meio de Campo - Givanildo, Jorge Mendonça e Edson Ratinho

Ataque - Nado, Ramon e Leonardo.

Treinador - Evaristo de Macedo

Maior de todos - Leonardo



8 - CÁSSIO ZIRPOLI

Goleiro: Magrão

Lateral-direito: Gena

Zagueiros: Durval e Ricardo Rocha

Lateral-esquerdo: Marinho Chagas

Meio de campo: Givanildo Oliveira, Baiano e Ribamar

Atacantes: Leonardo, Bita e Ramon

Técnico: Givanildo Oliveira

Maior de todos - Givanildo Oliveira





9 - MARCELO CAVALCANTE

Goleiro - Bosco

Lateral-direito - Betão

Zagueiros - Ailton e Beliato

Lateral-esquerdo - Pedrinho

Meio de campo - Zé do Carmo, Henágio e Baiano

Ataque - Leonardo, Ramon e Nado

Treinador - Givanildo

Maior de todos - Leonardo



10 - ADERVAL BARROS

Goleiro - Magrão

Lateral-direito - Gena

Zagueiros - Durval e Sandro Barbosa

Lateral-esquerdo - Marinho Chagas

Meio de campo - Givanildo, Betinho e Baiano

Ataque - Leonardo, Kuki e Ramon

Técnico - Carlos Alberto Silva

Maior de todos - Leonardo



11 - DIEGO PÉREZ

Goleiro - Manga

Lateral-direito - Russo

Zagueiros - Ricardo rocha e Nino

Lateral-esquerdo - Rildo

Meio de campo - Josué, Hernanes e Juninho

Ataque - Rivaldo, Vavá e Ademir Menezes

Técnico - Emerson Leão

Maior de todos - Rivaldo



12 - LÉO MEDRADO

Goleiro - País

Lateral-direito - Betão

Zagueiros - Beliato e Ricardo Rocha

Lateral-esquerdo - Marinho Chagas

Meio de campo - Givanildo, Baiano e Juninho Pernambucano

Ataque - Leonardo, Rivaldo e Luís Carlos Nino

Técnico - Givanildo Oliveira

Maior de todos - Rivaldo



13 - RICARDO NOVELINO

Goleiro - Birigui

Lateral-direito - Betão

Zagueiros - Durval e Lula

Lateral-esquerdo - Marinho Chagas

Meio de campo - Salomão, Baiano e Rivaldo

Ataque - Bita, Djalma e Ramon

Técnico - Duque

Maior de todos - Magrão



14 - ALEXANDRE BARBOSA

Goleiro: Magrão

Lateral-direito: Gena

Zagueiros: Ricardo Rocha e Durval

Lateral-esquerdo: Marinho Chagas

Meio de campo: Givanildo Oliveira, Baiano e Ivan Brondi

Atacantes: Leonardo, Bita e Ramon

Técnico: Givanildo Oliveira

Maior de todos - Givanildo Oliveira



15 - LENIVALDO ARAGÃO

Goleiro - Detinho

Lateral-direito - Betão

Zagueiros - Beliato e Aldemar

Lateral-esquerdo - Pedrinho

Meio de campo - Givanildo Oliveira, Luciano e Nado

Ataque - Bita, Ramon e Joãozinho

Técnico - Duque

Maior de todos - Givanildo Oliveira



16 - CARLYLE PAES BARRETO

Goleiro - Manga

Lateral-direito - Gena

Zagueiros - Ricardo Rocha e Durval

Lateral-esquerdo - Marinho Chagas

Meio de campo - Givanildo, Salomão e Rivaldo

Ataque - Ademir Menezes, Bita e Dadá

Técnico - Duque

Maior de todos - Salomão





17. LUCÍDIO JOSÉ DE OLIVEIRA

Goleiro - Manuelzinho

Lateral-direito - Gena

Zagueiros - Lula e Aldemar

Lateral-esquerdo - Marinho Chagas

Meio de campo - Salomão, Betencour e Givanildo

Ataque - Nado, Bita e Ivson.

Técnico - Duque

Maior de Todos - Não enviou



18 - ROBERTO VIEIRA

Goleiro - Manga

Lateral-direito - Gena

Zagueiros - Aldemar e Ricardo Rocha

Lateral-esquerdo - Marinho Chagas

Meio de campo - Juninho Pernambucano, Rivaldo e Nado

Ataque - Bita, Vavá e Ademir Menezes.

Técnico - Duque

Maior de todos - Rivaldo



19 - CARLOS LOPES

Goleiro - Tiago Cardoso

Lateral-direito - Betão

Zagueiros - Aílton e Alfredo Santos

Lateral-esquerdo - Alberis

Meio de campo - Givanildo, Betinho e Baiano

Ataque - Marlon, Nunes e Joãozinho

Treinador - Evaristo de Macedo

Maior de todos - Givanildo

20 - GUSTAVO LUCCHESI/MARCOS LEANDRO

Goleiro - Magrão

Lateral-direito - Betão

Zagueiros - Durval e Ricardo Rocha

Lateral-esquerdo - Marinho Chagas

Meio de campo - Givanildo, Juninho PE e Rivaldo

Atacantes - Leonardo, Kuki e Carlinhos Bala

Técnico - Givanildo Oliveira