Confira votos para a Seleção Pernambucana de todos os tempos
Ao todo, 20 jurados participaram da votação realizada pelo Diario de Pernambuco
Publicado: 11/11/2025 às 13:26
Givanildo Oliveira foi eleito como maior de todos os tempos da história do futebol pernambucano (Arquivo/DP)
Na última sexta-feira (07), o Diario de Pernambuco comemorou seus 200 anos de existência com diversas lembranças e homenagens a sua grande história construída na comunicação em todo o estado. Como forma de condecoração, a editoria de Esportes do jornal elegeu a seleção de todos os tempos de Pernambuco com a ajuda de grandes nomes da comunicação do estado e personalidades ligadas ao futebol.
SELEÇÃO PERNAMBUCANA DE TODOS OS TEMPOS
Goleiro: Magrão
Lateral-direito: Gena
Zagueiro: Ricardo Rocha
Zagueiro: Durval
Lateral-esquerdo: Marinho Chagas
Volante: Givanildo Oliveira
Meia: Baiano
Meia: Rivaldo
Atacante: Leonardo
Atacante: Bita
Atacante: Ramon
Técnico: Givanildo Oliveira
O maior de todos - Givanildo Oliveira
Confira todos os votos dos jurados
1 - JOÃO DE ANDRADE NETO
Goleiro - Magrão
Lateral-direito - Gena
Zagueiros - Durval e Ricardo Rocha
Lateral-esquerdo - Pedrinho
Meio de campo - Givanildo Oliveira, Ribamar e Baiano
Ataque - Bita, Leonardo e Ramon
Técnico: Givanildo Oliveira
Maior de todos - Givanildo Oliveira
2 - JOSÉ NEVES CABRAL
Goleiro - Neneca
Lateral-direito - Carlos Alberto Barbosa
Zagueiros - Ailton e Durval
Lateral-esquerdo - Marinho Chagas
Meio de campo - Givanildo, Vasconcelos e Jorge Mendonça;
Atacantes - Leonardo, Ramon e Joãozinho Sergipano.
Técnico - Evaristo Macedo.
Maior de todos - Jorge Mendonça
3 - GUSTAVO KRAUSE
Goleiro - Manga
Lateral-direito - Gena
Zagueiros - Adriano e Ricardo Rocha
Lateral-esquerdo - Marinho Chagas.
Meio de campo - Givanildo, Ivan e Juninho Pernambucano.
Atacantes - Nado, Bita e Jorge Mendonça.
Treinador - Duque
Maior de todos - Jorge Mendonça
4 - ANDRÉ LUIZ CABRAL
Goleiro - Birigui
Lateral-direito - Betão
Zagueiros - Marião e Ailton
Lateral-esquerdo - Marinho Chagas
Meio de campo - Merica, Baiano e Henágio
Ataque - Marlon, Luis Carlos e Joãozinho
Tec - Givanildo Oliveira
Maior de todos - Baiano
5 - CABRAL NETO
Goleiro - Magrão
Lateral-direito - Gena
Zagueiros - Ricardo Rocha e Durval
Lateral-esquerdo - Marinho Chagas
Meio de campo - Givanildo, Henágio e Baiano
Ataque - Leonardo, Bita e Ramon
Técnico - Givanildo Oliveira
Maior de todos - Henágio
6 - BETO LAGO
Goleiro - Magrão
Lateral direito - Betão
Zagueiros - Ailton e Ricardo Rocha
Lateral-esquerdo - Marinho Chagas
Meio de campo - Zé do Carmo, Givanildo e Baiano
Ataque - Robertinho, Leonardo e Roberto Coração de Leão
Técnico: Emerson Leão
Maior de todos - Leonardo
7 - CLAUDEMIR GOMES
Goleiro - Detinho
Lateral-direito - Gena
Zagueiros - Ailton e Beliato
Lateral esquerdo - Dedé
Meio de Campo - Givanildo, Jorge Mendonça e Edson Ratinho
Ataque - Nado, Ramon e Leonardo.
Treinador - Evaristo de Macedo
Maior de todos - Leonardo
8 - CÁSSIO ZIRPOLI
Goleiro: Magrão
Lateral-direito: Gena
Zagueiros: Durval e Ricardo Rocha
Lateral-esquerdo: Marinho Chagas
Meio de campo: Givanildo Oliveira, Baiano e Ribamar
Atacantes: Leonardo, Bita e Ramon
Técnico: Givanildo Oliveira
Maior de todos - Givanildo Oliveira
9 - MARCELO CAVALCANTE
Goleiro - Bosco
Lateral-direito - Betão
Zagueiros - Ailton e Beliato
Lateral-esquerdo - Pedrinho
Meio de campo - Zé do Carmo, Henágio e Baiano
Ataque - Leonardo, Ramon e Nado
Treinador - Givanildo
Maior de todos - Leonardo
10 - ADERVAL BARROS
Goleiro - Magrão
Lateral-direito - Gena
Zagueiros - Durval e Sandro Barbosa
Lateral-esquerdo - Marinho Chagas
Meio de campo - Givanildo, Betinho e Baiano
Ataque - Leonardo, Kuki e Ramon
Técnico - Carlos Alberto Silva
Maior de todos - Leonardo
11 - DIEGO PÉREZ
Goleiro - Manga
Lateral-direito - Russo
Zagueiros - Ricardo rocha e Nino
Lateral-esquerdo - Rildo
Meio de campo - Josué, Hernanes e Juninho
Ataque - Rivaldo, Vavá e Ademir Menezes
Técnico - Emerson Leão
Maior de todos - Rivaldo
12 - LÉO MEDRADO
Goleiro - País
Lateral-direito - Betão
Zagueiros - Beliato e Ricardo Rocha
Lateral-esquerdo - Marinho Chagas
Meio de campo - Givanildo, Baiano e Juninho Pernambucano
Ataque - Leonardo, Rivaldo e Luís Carlos Nino
Técnico - Givanildo Oliveira
Maior de todos - Rivaldo
13 - RICARDO NOVELINO
Goleiro - Birigui
Lateral-direito - Betão
Zagueiros - Durval e Lula
Lateral-esquerdo - Marinho Chagas
Meio de campo - Salomão, Baiano e Rivaldo
Ataque - Bita, Djalma e Ramon
Técnico - Duque
Maior de todos - Magrão
14 - ALEXANDRE BARBOSA
Goleiro: Magrão
Lateral-direito: Gena
Zagueiros: Ricardo Rocha e Durval
Lateral-esquerdo: Marinho Chagas
Meio de campo: Givanildo Oliveira, Baiano e Ivan Brondi
Atacantes: Leonardo, Bita e Ramon
Técnico: Givanildo Oliveira
Maior de todos - Givanildo Oliveira
15 - LENIVALDO ARAGÃO
Goleiro - Detinho
Lateral-direito - Betão
Zagueiros - Beliato e Aldemar
Lateral-esquerdo - Pedrinho
Meio de campo - Givanildo Oliveira, Luciano e Nado
Ataque - Bita, Ramon e Joãozinho
Técnico - Duque
Maior de todos - Givanildo Oliveira
16 - CARLYLE PAES BARRETO
Goleiro - Manga
Lateral-direito - Gena
Zagueiros - Ricardo Rocha e Durval
Lateral-esquerdo - Marinho Chagas
Meio de campo - Givanildo, Salomão e Rivaldo
Ataque - Ademir Menezes, Bita e Dadá
Técnico - Duque
Maior de todos - Salomão
17. LUCÍDIO JOSÉ DE OLIVEIRA
Goleiro - Manuelzinho
Lateral-direito - Gena
Zagueiros - Lula e Aldemar
Lateral-esquerdo - Marinho Chagas
Meio de campo - Salomão, Betencour e Givanildo
Ataque - Nado, Bita e Ivson.
Técnico - Duque
Maior de Todos - Não enviou
18 - ROBERTO VIEIRA
Goleiro - Manga
Lateral-direito - Gena
Zagueiros - Aldemar e Ricardo Rocha
Lateral-esquerdo - Marinho Chagas
Meio de campo - Juninho Pernambucano, Rivaldo e Nado
Ataque - Bita, Vavá e Ademir Menezes.
Técnico - Duque
Maior de todos - Rivaldo
19 - CARLOS LOPES
Goleiro - Tiago Cardoso
Lateral-direito - Betão
Zagueiros - Aílton e Alfredo Santos
Lateral-esquerdo - Alberis
Meio de campo - Givanildo, Betinho e Baiano
Ataque - Marlon, Nunes e Joãozinho
Treinador - Evaristo de Macedo
Maior de todos - Givanildo
20 - GUSTAVO LUCCHESI/MARCOS LEANDRO
Goleiro - Magrão
Lateral-direito - Betão
Zagueiros - Durval e Ricardo Rocha
Lateral-esquerdo - Marinho Chagas
Meio de campo - Givanildo, Juninho PE e Rivaldo
Atacantes - Leonardo, Kuki e Carlinhos Bala
Técnico - Givanildo Oliveira