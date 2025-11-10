Neymar chama juiz de duelo com Flamengo de arrogante: 'Tomei amarelo porque ele me ameaçou'
O Santos perdeu para o Flamengo por 3 a 2, em partida válida pela 33ª rodada da Série A do Brasileiro
Publicado: 10/11/2025 às 12:48
Neymar, atacante do Santos (Raul Baretta/ Santos FC.)
Neymar voltou a ser titular pelo Santos em duelo contra o Flamengo, no Maracanã, neste domingo, e já ficou descontente com a arbitragem. Ao sair para o intervalo, com placar parcial de 1 a 0 para os flamenguistas, o astro santista reclamou da arbitragem.
Segundo o camisa 10 do Santos, Savio Pereira Sampaio (DF) não permite que os jogadores falem com eles, mesmo os capitães, que têm essa atribuição. "Eu tomei amarelo porque ele me ameaçou. Ele falou: ‘Se você chegar perto de mim, eu te dou amarelo’. ‘Eu não posso falar com você?’. Porque eu achei que foi falta no Brazão (no lance anterior ao gol do Flamengo)", desabafou.
A reclamação de Neymar ainda reiterou que a arbitragem tem sido problema recorrente no Brasil. "São erros que vêm acontecendo, tem de rever. Mas a arrogância do árbitro de hoje, que eu nem sei o nome, é horrível", concluiu.
O Santos briga para fugir da zona de rebaixamento. Uma derrota faz com que o time só consiga deixar o Z-4 se vencer o clássico contra o Palmeiras, em partida atrasada, durante a Data Fifa.