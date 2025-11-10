° / °
Nacional
NEYMAR

Vojvoda minimiza reação de Neymar após substituição contra o Flamengo: 'Considero normal'

Neymar foi substituído por Rollheiser aos 40 minutos do segundo tempo

Estadão Conteúdo

Publicado: 10/11/2025 às 12:32

Seguir no Google News Seguir

Neymar, camisa 10 do Santos/Raul Baretta/ Santos

Neymar, camisa 10 do Santos (Raul Baretta/ Santos)

O técnico do Santos, Juan Pablo Vojvoda, evitou entrar em polêmica após a derrota para o Flamengo neste domingo, no Rio, ao ser questionado sobre a insatisfação de Neymar ao ser substituído na derrota de 3 a 2 para os cariocas no Maracanã.

Veja também:
Experiente, ele colocou a reação do camisa 10 santista como coisa corriqueira no futebol e disse que o ato não deve gerar qualquer tipo de problema. "Lógico que ele se chateou, como todo jogador fica insatisfeito, mas eu decido quem tem de sair. Considero normal (a reação do atleta", afirmou o treinador.

Ao dar lugar ao Rolheiser já no final do confronto, em que o Flamengo vencia com facilidade por 3 a 0, o jogador não escondeu a insatisfação com o treinador e sequer acompanhou o fim do duelo do banco de reservas.

Vojvoda não viu nenhum ato de insubordinação pelo comportamento do craque. "Ele não faltou com o respeito nem nada. Todos os atletas querem jogar e ajudar o clube em um momento difícil como esse", completou o técnico.

Curiosamente, foi a partir da saída de Neymar que o panorama do jogo mudou. O Santos fez dois gols em um intervalo de dois minutos (aos 43 e aos 45 minutos do segundo tempo) e deu à partida, um desfecho frenético. Apesar da reação, o Flamengo segurou o resultado e saiu de campo vencedor.

O Santos vive uma situação dramática no Brasileiro. Com 33 pontos, a equipe da Vila Belmiro está na zona de rebaixamento e tem dois pontos de desvantagem para o Vitória (35), primeira equipe fora da área de descenso na competição.

camisa 10 , Neymar , Substituição , Técnico do Santos , Vila Belmiro , vitória , Vojvoda , Zona de rebaixamento
Mais de Nacional

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP

X