Vojvoda minimiza reação de Neymar após substituição contra o Flamengo: 'Considero normal'
Neymar foi substituído por Rollheiser aos 40 minutos do segundo tempo
Publicado: 10/11/2025 às 12:32
Neymar, camisa 10 do Santos (Raul Baretta/ Santos)
O técnico do Santos, Juan Pablo Vojvoda, evitou entrar em polêmica após a derrota para o Flamengo neste domingo, no Rio, ao ser questionado sobre a insatisfação de Neymar ao ser substituído na derrota de 3 a 2 para os cariocas no Maracanã.
Ao dar lugar ao Rolheiser já no final do confronto, em que o Flamengo vencia com facilidade por 3 a 0, o jogador não escondeu a insatisfação com o treinador e sequer acompanhou o fim do duelo do banco de reservas.
Vojvoda não viu nenhum ato de insubordinação pelo comportamento do craque. "Ele não faltou com o respeito nem nada. Todos os atletas querem jogar e ajudar o clube em um momento difícil como esse", completou o técnico.
Curiosamente, foi a partir da saída de Neymar que o panorama do jogo mudou. O Santos fez dois gols em um intervalo de dois minutos (aos 43 e aos 45 minutos do segundo tempo) e deu à partida, um desfecho frenético. Apesar da reação, o Flamengo segurou o resultado e saiu de campo vencedor.
O Santos vive uma situação dramática no Brasileiro. Com 33 pontos, a equipe da Vila Belmiro está na zona de rebaixamento e tem dois pontos de desvantagem para o Vitória (35), primeira equipe fora da área de descenso na competição.