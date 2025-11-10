Vojvoda minimiza reação de Neymar após substituição contra o Flamengo: 'Considero normal'

Neymar, camisa 10 do Santos (Raul Baretta/ Santos)

O técnico do Santos, Juan Pablo Vojvoda, evitou entrar em polêmica após a derrota para o Flamengo neste domingo, no Rio, ao ser questionado sobre a insatisfação de Neymar ao ser substituído na derrota de 3 a 2 para os cariocas no Maracanã.

Experiente, ele colocou a reação do camisa 10 santista como coisa corriqueira no futebol e disse que o ato não deve gerar qualquer tipo de problema. "Lógico que ele se chateou, como todo jogador fica insatisfeito, mas eu decido quem tem de sair. Considero normal (a reação do atleta", afirmou o treinador.

Ao dar lugar ao Rolheiser já no final do confronto, em que o Flamengo vencia com facilidade por 3 a 0, o jogador não escondeu a insatisfação com o treinador e sequer acompanhou o fim do duelo do banco de reservas.

Vojvoda não viu nenhum ato de insubordinação pelo comportamento do craque. "Ele não faltou com o respeito nem nada. Todos os atletas querem jogar e ajudar o clube em um momento difícil como esse", completou o técnico.

Curiosamente, foi a partir da saída de Neymar que o panorama do jogo mudou. O Santos fez dois gols em um intervalo de dois minutos (aos 43 e aos 45 minutos do segundo tempo) e deu à partida, um desfecho frenético. Apesar da reação, o Flamengo segurou o resultado e saiu de campo vencedor.

O Santos vive uma situação dramática no Brasileiro. Com 33 pontos, a equipe da Vila Belmiro está na zona de rebaixamento e tem dois pontos de desvantagem para o Vitória (35), primeira equipe fora da área de descenso na competição.