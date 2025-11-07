Abel Ferreira e Filipe Luís concorrem a prêmio de melhor técnico do mundo em 2025; veja lista
A indicação foi feita pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol
Publicado: 07/11/2025 às 18:45
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, e Filipe Luís, técnico do Flamengo (Cesar Greco/Palmeiras e Gilvan de Souza/Flamengo)
Os técnicos Abel Ferreira, do Palmeiras, e Filipe Luís, do Flamengo, finalistas da Copa Libertadores, foram indicados ao prêmio de melhor técnico do mundo em 2025 pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS na sigla em inglês).
Na lista de concorrentes, também aparece o brasileiro Tiago Nunes, comandante da LDU, semifinalista da competição continental nesta temporada. Enzo Maresca, do Chelsea, Luis Enrique, do PSG, Xabi Alonso, do Real Madrid, Hansi Flick, do Barcelona, são outros nomes de peso que concorrem à premiação.
Em cinco anos de trabalho, Abel Ferreira se tornou o técnico mais vitorioso da história do Palmeiras, com dez títulos, igualando a marca de Oswaldo Brandão. Entre as principais conquistas do português, destaque para o bicampeonato da Libertadores (2020 e 2021), duas edições do Brasileirão (2022 e 2023), uma Copa do Brasil (2020) e três Paulistas (2022, 2023 e 2024). Em 2022, Abel também concorreu à premiação.
Já Filipe Luis, que assumiu o Flamengo em 2024, faturou uma Copa do Brasil (2024), uma Supercopa do Brasil (2025) e um Carioca (2025) com o time rubro-negro.
A votação ao prêmio da IFFHS é feita por jornalistas e especialistas de 120 países, que levam em conta o desempenho de janeiro a dezembro de 2025. Os vencedores serão revelados depois do dia 10 de dezembro.
VEJA A LISTA COMPLETA DE CONCORRENTES:
Antonio Conte (Itália) - Napoli
Diego Simeone (Argentina) - Atlético de Madrid
Enzo Maresca (Itália) - Chelsea
Hansi Flick (Alemanha) - Barcelona
Luis Enrique (Espanha) - PSG
Mikel Arteta (Espanha) - Arsenal
Simone Inzaghi (Itália) - Inter e Al Hilal
Unai Emery (Espanha) - Aston Villa
Vincent Kompany (Bélgica) - Bayern
Xabi Alonso (Espanha) - Bayern Leverkusen e Real Madrid
Abel Ferreira (Portugal) - Palmeiras
Filipe Luís (Brasil) - Flamengo
Gustavo Costas (Argentina) - Racing
Tiago Nunes (Brasil) - Universidad Católica-CHI e LDU de Quito
Vicente Sánchez (Uruguai) - Cruz Azul
Jesper Sørensen (Dinamarca) - Vancouver Whitecaps
Matthias Jaissle (Alemanha) - Al-Ahli
Shigetoshi Hasebe (Japão) - Kawasaki Frontale
Krunoslav Jurcic (Croácia) - Pyramids
Miguel Cardoso (Portugal) - Mamelodi Sundowns