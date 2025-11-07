° / °
Nacional
TREINADORES

Abel Ferreira e Filipe Luís concorrem a prêmio de melhor técnico do mundo em 2025; veja lista

A indicação foi feita pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol

Estadão Conteúdo

Publicado: 07/11/2025 às 18:45

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, e Filipe Luís, técnico do Flamengo/Cesar Greco/Palmeiras e Gilvan de Souza/Flamengo

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, e Filipe Luís, técnico do Flamengo (Cesar Greco/Palmeiras e Gilvan de Souza/Flamengo)

Os técnicos Abel Ferreira, do Palmeiras, e Filipe Luís, do Flamengo, finalistas da Copa Libertadores, foram indicados ao prêmio de melhor técnico do mundo em 2025 pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS na sigla em inglês).

Na lista de concorrentes, também aparece o brasileiro Tiago Nunes, comandante da LDU, semifinalista da competição continental nesta temporada. Enzo Maresca, do Chelsea, Luis Enrique, do PSG, Xabi Alonso, do Real Madrid, Hansi Flick, do Barcelona, são outros nomes de peso que concorrem à premiação.

Em cinco anos de trabalho, Abel Ferreira se tornou o técnico mais vitorioso da história do Palmeiras, com dez títulos, igualando a marca de Oswaldo Brandão. Entre as principais conquistas do português, destaque para o bicampeonato da Libertadores (2020 e 2021), duas edições do Brasileirão (2022 e 2023), uma Copa do Brasil (2020) e três Paulistas (2022, 2023 e 2024). Em 2022, Abel também concorreu à premiação.

Já Filipe Luis, que assumiu o Flamengo em 2024, faturou uma Copa do Brasil (2024), uma Supercopa do Brasil (2025) e um Carioca (2025) com o time rubro-negro.

A votação ao prêmio da IFFHS é feita por jornalistas e especialistas de 120 países, que levam em conta o desempenho de janeiro a dezembro de 2025. Os vencedores serão revelados depois do dia 10 de dezembro.

VEJA A LISTA COMPLETA DE CONCORRENTES:

Antonio Conte (Itália) - Napoli

Diego Simeone (Argentina) - Atlético de Madrid

Enzo Maresca (Itália) - Chelsea

Hansi Flick (Alemanha) - Barcelona

Luis Enrique (Espanha) - PSG

Mikel Arteta (Espanha) - Arsenal

Simone Inzaghi (Itália) - Inter e Al Hilal

Unai Emery (Espanha) - Aston Villa

Vincent Kompany (Bélgica) - Bayern

Xabi Alonso (Espanha) - Bayern Leverkusen e Real Madrid

Abel Ferreira (Portugal) - Palmeiras

Filipe Luís (Brasil) - Flamengo

Gustavo Costas (Argentina) - Racing

Tiago Nunes (Brasil) - Universidad Católica-CHI e LDU de Quito

Vicente Sánchez (Uruguai) - Cruz Azul

Jesper Sørensen (Dinamarca) - Vancouver Whitecaps

Matthias Jaissle (Alemanha) - Al-Ahli

Shigetoshi Hasebe (Japão) - Kawasaki Frontale

Krunoslav Jurcic (Croácia) - Pyramids

Miguel Cardoso (Portugal) - Mamelodi Sundowns

 

 

