Carlinhos Bala critica Oswaldo de Oliveira após polêmica com técnicos: 'era apenas um entregador de camisa'
Após críticas de Oswaldo aos técnicos estrangeiros, com Carlo Ancelotti em sua frente, o ex-jogador do Sport rebateu duramente e afirmou que o treinador foi 'o pior' com quem trabalhou
Publicado: 07/11/2025 às 11:43
Carlinhos Bala, ex-jogador do Sport (Divulgação/ Redes sociais)
Após polêmica envolvendo os técnicos Oswaldo de Oliveira e Emerson Leão no 2º Fórum Brasileiro de Treinadores de Futebol, quando eles criticaram técnicos estrangeiros a frente do atual comandante da Seleção Brasileira, o italiano, Carlo Ancelotti. O ex-jogador do Sport, Carlinhos Bala, não poupou palavras ao criticar Oswaldo de Oliveira sobre o ato, chegando a chamar o seu ex-comandante de "entregador de coletes" e classifica-lo como "o pior técnico da minha carreira".
Em entrevista a ESPN, Carlinhos Bala, que já foi comandado por Oswaldo no Cruzeiro, em 2006, criticou o técnico carioca, afirmando que "se o Brasil dependesse de Oswaldo para ganhar uma Copa, estaria morto".
"Se o Brasil dependesse de Oswaldo para uma Copa do Mundo, a gente estaria morto. Ele chegou no Cruzeiro, estávamos bem que só e o time caiu de rendimento por causa dele. Um cara que nunca deu treino, só entregava as camisas e os coletes para fazer treinamento, taticamente não fazia nada. Agora quer criticar um cara que ganhou tudo no Real Madrid, Liga dos Campeões. Um cara que não ganhou nada, cansado de guerra, não tem treinamento, não sabe fazer um trabalho tático, falar de um cara que ganhou praticamente tudo na Europa. Aí é brincadeira", disparou o Carlinhos Bala.
Relembrando os tempos em que era comandado por Oswaldo, Carlinhos Bala afirmou que outros ex-jogadores também criticavam o técnico. Além de assegurar que a queda de rendimento do Cruzeiro, em 2006, tem uma parcela de culpa do comandante.
"Ele era apenas um entregador de camisa, e não sou só eu que falo isso, outros também falaram, Vampeta, Edilson Capetinha, então prova que eu não estou mentindo. No Cruzeiro, tínhamos um time bom, quando o PC Gusmão saiu, estávamos lá em cima, quando ele (Oswaldo) assumiu, o time começou a ir para o meio da tabela, não ganhou de ninguém", completou.
Sem deixar barato, Oswaldo de Oliveira respondeu com ironia às críticas. O treinador, tricampeão brasileiro e campeão mundial de clubes pelo Corinthians, afirmou que seus títulos falam por si.
"Envia esses títulos pra ele e avisa que foram todos sem treinos. Só entregando a camisa", ironizou o técnico, em entrevista à ESPN.
Lista de títulos de Oswaldo de Oliveira
2018 – Emperor’s Cup (Urawa Reds)
2013 – Carioca Championship (Botafogo)
2011 – Nabisco Cup (Kashima Antlers)
2010 – Japanese Supercup (Kashima Antlers)
2010 – Emperor’s Cup (Kashima Antlers)
2009 – Japanese Supercup (Kashima Antlers)
2009 – Jomo Cup (J.League All Stars x K.League All Stars)
2009 – J.League (Kashima Antlers)
2008 – J.League (Kashima Antlers)
2007 – J.League (Kashima Antlers)
2007 – Emperor’s Cup (Kashima Antlers)
2002 – Paulista Superchampionship (São Paulo)
2000 – Mercosul e João Avelange com o Vasco
2000 – FIFA World Club Championship (Corinthians)
1999 – Brazilian League (Corinthians)
1999 – Paulista Championship (Corinthians)