Léo Medrado: 'Parabéns Diario de Pernambuco, você é o cara!'

O Diario de Pernambuco completa 200 anos em 2025, atravessando diversas gerações de leitores ao longo do tempo

Recife, PE, 03/11/2025 - FESTA DE 200 ANOS DO DIARIO DE PERNAMBUCO - Na noite desta segunda-feira(03), foi celebrado os 200 anos do Jorna Diario de Pernambuco no Teatro de Santa Isabel. Superintendente do Diario de Pernambuco, Diogo Vital. (Rafael Vieira)

Ele é o CARA!

Fiz a coluna. Mas refiz. O Diário de Pernambuco é ELE. O protagonista!

Acompanho desde os nove, dez anos de idade. Vou memorizar o que você escreveu.

Vou tentando me lembrar das páginas da década de setenta.

Vamos rever o que nos disseram:

1974: o Náutico fez 5x0 no Sport, nos Aflitos. Uma grande partida capitaneada por Neneca — um monstro.

1975: o Sport quebra o jejum e, após 12 anos, ganha o título pernambucano.

1976: o Santa faz 5x0 no Sport. Nunes x Dario. E Nunes ganhou. E faz um gol, com Jadir, 2x0 no Náutico, na final.

1977: Sport x Náutico foi o jogo das prorrogações. Morte súbita. Mauro fez o gol do título.

1978: campeonato pernambucano sem o Sport — o clube da Ilha brigou com a Federação. Santa 4x0 Náutico, um show de Betinho. Três gols.

1979: virada do Santa, 3x1 no Náutico.

1980/81/82: o tri do Sport.

1983: Santa e Náutico, no Supercampeonato, estavam 1x1 e decidiram gastar o tempo. Eliminaram o Sport. E o Santa, nos pênaltis, foi campeão.

1984/85: Náutico bicampeão — Mirandinha, Baiano, Lima.

1986/87: Santa bi. Dentro da Ilha.

1988: Sport de Ribamar, na final, goleou o Náutico por 4x1. O Sport jogou contra o Alianza e a Universidade de Lima, pela Libertadores. Fiz os jogos pela Rádio Jornal, com Roberto Queiroz (inigualável), e o Diário de Pernambuco cobriu com Claudemir Gomes.

1989: Náutico 2x1 Santa. Bizu aos 42, de pênalti de Rômulo em Levi.

1990: Santa de Erandir, Gilson e Arlindo anularam o de Márcio Alcântara. Tricolor campeão.

1991/92: Sport bi.

1993: Fito Neves…

1994/95: …

Federação dos Técnicos repudia ataques de Oswaldo de Oliveira a estrangeiros e apoia Ancelotti

Sport x Juventude: onde assistir, escalações e horário pela 32ª rodada do Brasileirão Veja também:

São vinte décadas. São gerações. São histórias. São NOTÍCIAS!

Boas, magníficas. Ruins, catastróficas.

Políticas, policiais, esportes, lazeres.

O Diário de Pernambuco entrou na minha família nos primórdios da década de 1970.

Papai me ensinou a ler — sem maldade — informações jornalísticas no Diário.

Eu “roubava” o caderno de esportes e depois o devolvia, com todo o cuidado e preocupação.

Na noite da segunda, dia 3, revi colegas e amigos de 40 anos:

João Alberto, Carlos Lopes, Ivanildo Sampaio, Castilho, Maurício Rans, Gustavo Dubeux, João Campos, Raquel Lira, Priscila Krause, Marcos Leandro, Beto Lago… muitos, muitos amigos.

Carlinhos Frederico e Diogo nos recepcionaram com todo o carinho.

Lenine, um show intimista e aprazível.

Uma noite para a história.

Terceira ou … TERCEIRA!

Trigésima segunda da Série A.

Três clássicos: Botafogo x Vasco, Palmeiras x Santos e Ceará x Fortaleza.

No Paulista, vale a liderança para o Palmeiras.

No Clássico-Rei, no Castelão, o Tricolor tenta vencer para sair do Z4 — está a cinco pontos do Santos, o primeiro fora.

No Engenhão, o Botafogo briga por vaga na Libertadores. Tá difícil.

Mas, voltando ao nosso cantinho…

Sport: se não ganhar do penúltimo, vai segurar quem?

Se vencer, volta a seis pontos para sair dessa enfadonha lanterna.

Mas tem que conquistar a terceira vitória!

Um: tá! Dois: vá lá! Três…

Um: bem! Hélio dos Anjos tem cacife para subir o patamar de cima.

Se for bem em 2026, pode subir pra Série A.

Mas tem que evoluir 80%, 90%.

No Santa é “dois”: do título. “Vá lá!”

Marcelo Cabo crescerá? Se não, não passará o feriado da Semana Santa.

E o “três”? Juventude, Atlético-MG e Flamengo são o limite.

Botafogo, Vitória, Santos, Bahia e Grêmio são 2026.

Dez dias! O tempo vai agir, diretores…