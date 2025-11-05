Léo Medrado: 'Parabéns Diario de Pernambuco, você é o cara!'
O Diario de Pernambuco completa 200 anos em 2025, atravessando diversas gerações de leitores ao longo do tempo
Publicado: 05/11/2025 às 09:39
Recife, PE, 03/11/2025 - FESTA DE 200 ANOS DO DIARIO DE PERNAMBUCO - Na noite desta segunda-feira(03), foi celebrado os 200 anos do Jorna Diario de Pernambuco no Teatro de Santa Isabel. Superintendente do Diario de Pernambuco, Diogo Vital. (Rafael Vieira)
Ele é o CARA!
Fiz a coluna. Mas refiz. O Diário de Pernambuco é ELE. O protagonista!
Acompanho desde os nove, dez anos de idade. Vou memorizar o que você escreveu.
Vou tentando me lembrar das páginas da década de setenta.
Vamos rever o que nos disseram:
1974: o Náutico fez 5x0 no Sport, nos Aflitos. Uma grande partida capitaneada por Neneca — um monstro.
1975: o Sport quebra o jejum e, após 12 anos, ganha o título pernambucano.
1976: o Santa faz 5x0 no Sport. Nunes x Dario. E Nunes ganhou. E faz um gol, com Jadir, 2x0 no Náutico, na final.
1977: Sport x Náutico foi o jogo das prorrogações. Morte súbita. Mauro fez o gol do título.
1978: campeonato pernambucano sem o Sport — o clube da Ilha brigou com a Federação. Santa 4x0 Náutico, um show de Betinho. Três gols.
1979: virada do Santa, 3x1 no Náutico.
1980/81/82: o tri do Sport.
1983: Santa e Náutico, no Supercampeonato, estavam 1x1 e decidiram gastar o tempo. Eliminaram o Sport. E o Santa, nos pênaltis, foi campeão.
1984/85: Náutico bicampeão — Mirandinha, Baiano, Lima.
1986/87: Santa bi. Dentro da Ilha.
1988: Sport de Ribamar, na final, goleou o Náutico por 4x1. O Sport jogou contra o Alianza e a Universidade de Lima, pela Libertadores. Fiz os jogos pela Rádio Jornal, com Roberto Queiroz (inigualável), e o Diário de Pernambuco cobriu com Claudemir Gomes.
1989: Náutico 2x1 Santa. Bizu aos 42, de pênalti de Rômulo em Levi.
1990: Santa de Erandir, Gilson e Arlindo anularam o de Márcio Alcântara. Tricolor campeão.
1991/92: Sport bi.
1993: Fito Neves…
1994/95: …
São vinte décadas. São gerações. São histórias. São NOTÍCIAS!
Boas, magníficas. Ruins, catastróficas.
Políticas, policiais, esportes, lazeres.
O Diário de Pernambuco entrou na minha família nos primórdios da década de 1970.
Papai me ensinou a ler — sem maldade — informações jornalísticas no Diário.
Eu “roubava” o caderno de esportes e depois o devolvia, com todo o cuidado e preocupação.
Na noite da segunda, dia 3, revi colegas e amigos de 40 anos:
João Alberto, Carlos Lopes, Ivanildo Sampaio, Castilho, Maurício Rans, Gustavo Dubeux, João Campos, Raquel Lira, Priscila Krause, Marcos Leandro, Beto Lago… muitos, muitos amigos.
Carlinhos Frederico e Diogo nos recepcionaram com todo o carinho.
Lenine, um show intimista e aprazível.
Uma noite para a história.
Terceira ou … TERCEIRA!
Trigésima segunda da Série A.
Três clássicos: Botafogo x Vasco, Palmeiras x Santos e Ceará x Fortaleza.
No Paulista, vale a liderança para o Palmeiras.
No Clássico-Rei, no Castelão, o Tricolor tenta vencer para sair do Z4 — está a cinco pontos do Santos, o primeiro fora.
No Engenhão, o Botafogo briga por vaga na Libertadores. Tá difícil.
Mas, voltando ao nosso cantinho…
Sport: se não ganhar do penúltimo, vai segurar quem?
Se vencer, volta a seis pontos para sair dessa enfadonha lanterna.
Mas tem que conquistar a terceira vitória!
Um: tá! Dois: vá lá! Três…
Um: bem! Hélio dos Anjos tem cacife para subir o patamar de cima.
Se for bem em 2026, pode subir pra Série A.
Mas tem que evoluir 80%, 90%.
No Santa é “dois”: do título. “Vá lá!”
Marcelo Cabo crescerá? Se não, não passará o feriado da Semana Santa.
E o “três”? Juventude, Atlético-MG e Flamengo são o limite.
Botafogo, Vitória, Santos, Bahia e Grêmio são 2026.
Dez dias! O tempo vai agir, diretores…