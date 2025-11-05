São Paulo encara Flamengo em 'estreia' na Vila Belmiro e pode ajudar Palmeiras

O Palmeiras é o líder da Série A do Brasileiro, com 65 pontos, seguido do Flamengo com 64 pontos

No primeiro turno, a partida entre Flamengo e São Paulo terminou em 2 a 0 para o time carioca (Gilvan de Souza/Flamengo)

O São Paulo recebe o Flamengo nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), pela 32ª segunda rodada do Campeonato Brasileiro. É o primeiro jogo do time tricolor como mandante na Vila Belmiro em uma série de partidas sediadas em Santos enquanto o MorumBis é alugado para shows.

Embalado com duas vitórias, o São Paulo pode ajudar o Palmeiras na disputa pelo título. Os alviverdes lideram o Brasileirão com 65 pontos, um a mais que o Flamengo. Uma vitória são-paulina, combinada com um triunfo palmeirense sobre o Santos, na quinta-feira, faria a diferença aumentar para quatro pontos (68 contra 64).

Para tentar emplacar a terceira vitória consecutiva, o técnico Hernán Crespo conta com o retorno de Luciano, suspenso contra o Vasco. O lateral-direito Mayk também volta de suspensão, enquanto Cédric é outro retorno após recuperação de uma fratura no pé direito. Por outro lado, Alan Franco e Enzo Díaz serão ausências, suspensos.

Após a vitória sobre o Vasco, Crespo "previu" como pode encarar o Flamengo, melhor ataque do Brasileirão, com 59 gols. "O São Paulo quando tem de ser protagonista. Joga e vai querer jogar no campo adversário, mas muitas vezes o adversário joga e joga bem. Então precisávamos de um bloco e meio, tentar atacar, impossível pensar que não vai sofrer. Saber sofrer é importante."

O que o argentino não quer palpitar é sobre como será a adaptação na Vila Belmiro. "Como saber? Não sei. Aqui você sabe que adaptação é a palavra perfeita para o São Paulo, tem de se adaptar a tudo que acontece. Vamos saber como vamos enfrentar esse jogo."

Do lado do Flamengo, após classificar à final da Libertadores, Filipe Luís não terá Léo Ortiz e Jorginho por lesão. Pedro já estava no departamento médico. Além deles, Bruno Henrique é desfalque por suspensão.

O time conta com Carrascal, que saiu da partida contra o Sport com dores nas costas e chegou a preocupar. Everton Cebolinha, recuperado da lesão no quadril, retorna.

O duelo entre São Paulo e Flamengo no primeiro turno marcou a estreia de Crespo nesta passagem pelo clube paulista. Com gols de Luiz Araújo e Wallace Yan, os cariocas venceram por 2 a 0 no Maracanã.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X FLAMENGO

SÃO PAULO - Rafael; Ferraresi, Arboleda e Sabino; Maik, Pablo Maia, Bobadilla, Marcos Antônio e Patryck; Luciano e Lucas Moura Técnico: Hernán Crespo.

FLAMENGO - Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Plata e Samuel Lino. Técnico Filipe Luís.

ÁRBITRO - Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE).

HORÁRIO - 21h30 (de Brasília).

LOCAL - Vila Belmiro, em Santos (SP).

ONDE ASSISTIR - Globo (TV aberta), GE TV (Youtube) e Premiere (TV fechada).