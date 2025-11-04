Conmebol cogita final da Libertadores fora da América do Sul nos próximos anos

Essa ação faz parte da estratégia da entidade de internacionalizar o torneio

Alejandro Dominguez, presidente da Conmebol, durante entrega do título da Libertadores em 2024 (ALEJANDRO PAGNI / AFP)

A Conmebol cogita levar a final da Libertadores para fora da América do Sul nos próximos anos, como parte de uma estratégia para internacionalizar o principal torneio de clubes do continente.

A mudança na sede do jogo pelo título implicaria uma nova alteração na decisão da competição, que desde 2019 é disputada em jogo único e em campo neutro.

Antes da implementação desse formato, que é utilizado na Liga dos Campeões da Europa, o campeão da Libertadores era definido em jogos de ida e volta, nas casas dos finalistas.

"Este assunto [a disputa da final fora da América do Sul] é normalmente colocado sobre a mesa e avaliado", disse o diretor comercial da Conmebol, Juan Emilio Roa, ao portal americano The Athletic, em uma reportagem publicada nesta terça-feira (4).

"Posso dizer a vocês que já decidimos um plano para os próximos anos, mas certamente estamos avaliando", acrescentou.

Roa explicou que a eventual mudança faria parte de uma estratégia para "aumentar o interesse" fora da América do Sul sobre a Libertadores, que é disputada desde 1960 e tem grande impacto nas torcidas sul-americanas.

"Estamos trabalhando em um conjunto de medidas para que o interesse cresça fora da América do Sul", disse o dirigente.

Os debates sobre a possível mudança acontecem em um momento em que a Conmebol discute a venda dos direitos de transmissão para o período 2027-2030, segundo o The Athletic.

Isso significaria seguir os passos de outras competições europeias que transferiram as finais de alguns de seus torneios para outros países, como as Supercopas da Espanha e da Itália.

Recentemente, a LaLiga espanhola tentou transferir o jogo entre Villarreal e Barcelona para Miami, nos Estados Unidos, mas desistiu da ideia após a oposição de clubes, torcedores e jogadores.

A final da Copa Libertadores 2025 será no dia 29 de novembro em Lima, no Peru. Palmeiras e Flamengo vão disputar o título, que pelo sétimo ano consecutivo ficará com um time brasileiro.

Em seus 65 anos de existência, a Libertadores só teve um jogo de final disputado fora da América do Sul. Foi em 2018, entre Boca Juniors e River Plate.

Após atos de violência antes do jogo de volta no estádio Monumental, casa do River, o duelo decisivo entre os dois clubes mais populares da Argentina aconteceu no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, e terminou com o título dos 'Millionarios' sobre o arquirrival Boca.