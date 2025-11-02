FPF atualiza sobre reclamação do Caruaru City contra arbitragem da semifinal da Série A2

Presidente da Federação Pernambucana confirma que resultado só será oficializado após análise do tribunal, enquanto Vitória já conquistou título da A2 sobre o América

América x Caruaru City, jogo válido pela semifinal do Campeonato Pernambucano Série A2 2025 (Rafael Vieira/FPF)

Após a vitória do América sobre o Caruaru City por 2 a 1 na semifinal da Série A2 do Campeonato Pernambucano, realizada no dia 26 de outubro na Arena de Pernambuco, o clube do agreste questionou a arbitragem, alegando erros em dois gols anulados com auxílio do VAR.

O primeiro lance ocorreu no primeiro tempo, com o gol de Leandro Costa anulado, e o segundo na segunda etapa, quando Willian Anicete teve um gol validado que poderia levar o jogo para os pênaltis. Em meio a essa contestação, o Tribunal de Justiça Desportiva de Pernambuco (TJD-PE) determinou a suspensão preventiva da homologação do resultado, medida esclarecida pelo presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro de Carvalho, em entrevista ao Diario de Pernambuco.

Segundo Evandro de Carvalho, a decisão do TJD-PE é uma etapa natural do processo de contestação e garante que todos os procedimentos legais sejam respeitados: "A informação não procede de forma definitiva ainda. O que existe é que a Federação só irá homologar o resultado após o tribunal apreciar a reclamação do Caruaru City. O clube ingressou com uma reclamação alegando erro de arbitragem e o tribunal determinou que fizéssemos a final, mas a homologação só será publicada após a decisão do Tribunal, o que deve levar uma ou duas semanas".

O despacho do TJD-PE, assinado pelo auditor-presidente José Henrique Wanderley Filho, detalha que se trata de uma Medida Inominada apresentada pelo Caruaru City, solicitando providências contra a FPF e questionando a regularidade técnica das decisões da arbitragem, bem como o protocolo VAR.

O tribunal determinou que a FPF disponibilize as imagens e áudios integrais do VAR referentes aos lances questionados e suspendeu a homologação da partida até julgamento final. Além disso, o TJD poderá instaurar sindicância pela CEAF/FPF.

Evandro reforçou ainda que a reclamação do clube será analisada com cautela e que o processo seguirá os trâmites regulares do TJD-PE: "Toda vez que existe uma reclamação, a gente tem que esperar o resultado. O que eu entendi é que o clube reclama de erro de arbitragem, apesar de que erro de arbitragem não anula jogo. Mas o clube reclamou e a gente tem que esperar, não custa nada".

Enquanto o processo segue, a FPF manteve a realização da final da Série A2. No confronto decisivo, o Vitória, que avançou na sua semifinal, venceu o América nos pênaltis e conquistou o título, garantindo o acesso à elite do futebol pernambucana.