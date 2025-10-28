Após absolvição, Daniel Alves é filmado pregando em igreja

O ex-jogador Daniel Alves participou de um culto na Igreja Evangélica Elim Pentecostal, em Girona, na Espanha

O ex-jogador Daniel Alves foi filmado pregando na Igreja Elim Pentecostal, em Girona, na Espanha, cerca de sete meses após ser absolvido de condenação de estupro no Tribunal Superior de Justiça da Catalunha (TSJC).

Na pregação, Daniel afirma ter feito "pacto com Deus".

“É preciso ter fé. É preciso levar as coisas de Deus a sério. Eu sou uma prova disso. Fiz um pacto com Deus", disse, em espanhol.

Processo

Daniel Alves permaneceu preso por 14 meses após ser acusado de agredir sexualmente uma jovem de 23 anos em uma boate de Barcelona, na noite de 31 de dezembro de 2022. Detido em janeiro de 2023, o ex-jogador foi condenado em fevereiro de 2024 a quatro anos e meio de prisão, além de ter sido obrigado a pagar uma indenização de 150 mil euros e a manter distância da vítima.



Em março de 2025, o Tribunal Superior de Justiça da Catalunha revogou a condenação, alegando falta de provas suficientes e inconsistências no depoimento da vítima. Dessa forma, Dani Alves foi liberado das medidas cautelares que ainda cumpria.

O Ministério Público da Espanha recorreu, ao Tribunal Supremo, a decisão do Tribunal Superior de Justiça da Catalunha, considerando que a absolvição contém conclusões "errôneas" ou "arbitrárias".