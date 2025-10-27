Jornal espanhol critica Yamal, joia do Barcelona: 'Insiste em ser Neymar'

O atacante de 18 anos foi tema das coletivas dos jogadores merengues e de Xabi Alonso antes da partida, pelas provocações aos rivais

Vini Jr. e Lamine Yamal após jogo entre Real Madrid e Barcelona (OSCAR DEL POZO / AFP)

A derrota do Barcelona diante do Real Madrid, por La Liga (Campeonato Espanhol), pesou negativamente para a carreira de Lamine Yamal. A joia espanhola, de 18 anos, foi tema das coletivas dos jogadores merengues e de Xabi Alonso antes da partida, pelas provocações aos rivais. Sem conseguir ter o desempenho esperado em campo, Yamal foi comparado a Neymar pela imprensa espanhola.

"Yamal escolhe o caminho de Neymar", escreveu Juan Ignacio García-Ochoa, em crônica para o Marca, de forma pejorativa. "O camisa 10 do Barcelona queria ser protagonista na coletiva de imprensa pré-jogo, mas não pôde fazê-lo no gramado do Bernabéu. Lamine, que havia provocado o 'El Clásico' com alguns comentários infelizes, foi uma sombra do que era antes, talvez prejudicado por seus problemas pubianos. O fato é que, apesar de todo o trabalho que fez, deu muito pouco ao seu time e acabou cercado por jogadores do Real Madrid, que não o perdoaram por chamá-los de ladrões."

Na derrota por 2 a 1, Yamal foi anulado pela defesa merengue e teve um breve conflito com Vinicius Júnior. Antes do jogo, havia afirmado que "o Real Madrid rouba", fato que provocou ira nos jogadores de Xabi Alonso e foi responsável por estimular um clima de animosidade no Santiago Bernabéu.

"Lamine, que tem tudo para ser o melhor jogador do mundo, precisa ser mais cuidadoso com suas atuações se não quiser se tornar um jogador impopular. Considerando que ele poderia se espelhar em ídolos do Barça como Messi, Xavi e Iniesta, é uma pena que insista em ser Neymar", apontou o jornalista do Marca.

Neymar defendeu o Barcelona entre 2013 e 2017, e fez parte do trio MSN, composto por Lionel Messi e Luis Suárez. No entanto, o brasileiro era visto como "um rebelde" por parte da imprensa espanhola, em especial por seu comportamento dentro e fora dos gramados.

Yamal ganhou no último ano o troféu Kopa, dado pela revista francesa France Football ao melhor jogador sub-21. Até aqui nesta temporada, disputou oito jogos, com três gols e cinco assistências pelo Barcelona, que está a cinco pontos do Real Madrid no Campeonato Espanhol após derrota neste domingo.