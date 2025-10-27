Ônibus com torcedores do Flamengo tomba a caminho de Buenos Aires

Acidente ocorreu na tarde desta segunda-feira (27), em Barra Mansa (RJ); 16 pessoas ficaram feridas

Ônibus com torcedores do Flamengo sofre acidente na Rodovia Presidente Dutra (Reprodução/Redes Sociais/Coluna do Fla)

Um ônibus que transportava torcedores do Flamengo com destino a Buenos Aires tombou, na tarde desta segunda-feira (27), na Rodovia Presidente Dutra, na altura do quilômetro 281, em Barra Mansa (RJ), sentido São Paulo. O grupo viajava para acompanhar o jogo de volta da semifinal da Copa Libertadores, contra o Racing, marcado para quarta-feira (29), no Estádio El Cilindro, em Buenos Aires, Argentina.

De acordo com as primeiras informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 15h51 (de Brasília). Inicialmente, o órgão informou que 16 pessoas haviam ficado feridas, sem registro de óbitos.

As vítimas foram socorridas no local e encaminhadas para unidades de saúde da região, entre elas a Santa Casa de Barra Mansa e o Hospital Municipal. O Corpo de Bombeiros, equipes de resgate da CCR RioSP, a Polícia Rodoviária Federal e a equipe de operações da concessionária atuam no atendimento e na organização do trânsito.

Por meio de comunicado, o Flamengo informou que tomou conhecimento do acidente e acionou autoridades locais para prestar auxílio aos torcedores.

Nota oficial do Flamengo

“O Flamengo tomou conhecimento do acidente que ocorreu com o ônibus de torcedores que seguiam para Buenos Aires e entrou em contato com o prefeito de Barra Mansa, Luiz Furlani, que prontamente colocou à disposição o Hospital Municipal e a Santa Casa para atendimento aos acidentados.

O clube também acionou o Comando-Geral do Corpo de Bombeiros e está em contato direto com a Superintendência da PRF Rio, acompanhando todas as providências no local.

Seguimos monitorando a situação”