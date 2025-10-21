Atlético-MG nega saída de Hulk e crava atacante entre 'três maiores ídolos' após polêmica

Hulk tem contrato com o Atlético-MG até o final de 2026

Hulk, artilheiro do Atlético-MG (Pedro Souza / Atlético-MG)

Atlético Mineiro e Hulk continuarão juntos. É o que indicou o clube, diante de rumores sobre uma rescisão com o atacante. Os mineiros publicaram uma nota para reiterar a permanência do atacante. O contrato de Hulk vai até o fim de 2026. "Um possível encerramento de contrato do atleta Hulk, ao término da atual temporada, são infundadas", diz um trecho.

O camisa 7 havia se pronunciado sobre a possibilidade via assessoria de imprensa. "Eu tenho contrato e pretendo cumprir. Se o clube não quiser ficar comigo, que venha me procurar que a gente senta e resolve. Ninguém em nenhum momento me procurou", disse.

O momento do time é de dificuldade no Campeonato Brasileiro. A equipe é a 15ª colocada, somente dois pontos acima do Vitória (33 a 31), primeiro time na zona do rebaixamento.

Além disso, Hulk vive um momento difícil no Atlético-MG. Ele não marca desde 14 de agosto, na vitória sobre o Godoy Cruz pela Sul-Americana. Foram 14 jogos do atacante desde então.

Hulk chegou ao Atlético-MG no começo de 2021. Há quem o considere o maior ídolo atleticano, por causa do protagonismo nas conquistas de Brasileirão (2021), Copa do Brasil (2021), Supercopa do Brasil (2022) e cinco Campeonatos Mineiros (2021, 2022, 2023, 2024 e 2025).

"Hulk é um dos três maiores ídolos da história do Atlético, merecedor de todo o nosso respeito e admiração", diz a nota atleticana, sem revelar os outros dois nomes, que podem se tratar de Reinaldo e Ronaldinho Gaúcho.

O Atlético joga nesta terça-feira, contra o Independiente Del Valle, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. A partida será em Quito, no Equador, às 21h30 (de Brasília). A volta, na Arena MRV, em Belo Horizonte, será no mesmo horário do dia 28.

