Neymar reclama após pênalti contra o Santos: 'Profissionalizar arbitragem para ontem'
Com gol de pênalti, o Santos perdeu para o Vitória por 1 a 0
Publicado: 21/10/2025 às 08:00
Neymar, atacante do Santos e da Seleção Brasileira (Raul Baretta/ Santos)
Neymar acompanhou a derrota do Santos para o Vitória pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro no camarote da Vila Belmiro. Ainda com bola rolando, ele reclamou da arbitragem em um post no X (antigo Twitter).
Ainda no primeiro tempo, aos 35 minutos, Gabriel Brazão saltou para dividir um lançamento com Renzo López. O goleiro acertou o joelho nas costas do atacante, mesmo após de a bola ter sido afastada por um zagueiro santista. Klein consultou o VAR para assinalar o pênalti, convertido por Matheuzinho. "Tem que profissionalizar a arbitragem no Brasil para ontem", desabafou Neymar.
Com o resultado, Santos e Vitória somam 31 pontos cada, e os santistas ficam fora do Z-4, em 16º lugar, por ter uma vitória a mais (8 a 7). Na próxima rodada, no fim de semana, o Santos viaja para enfrentar o Botafogo, no Rio, enquanto o Vitória vai receber o Corinthians, no Barradão, em Salvador.