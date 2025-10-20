FPF define datas e horários das semifinais do Campeonato Pernambucano Série A2

Equipe do Caruaru City em disputa da Série A2 do Campeonato Pernambucano (Rafael Vieira/FPF)

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) divulgou nesta segunda-feira (20) a tabela das semifinais do Campeonato Pernambucano Série A2. Os confrontos entre Vitória x Centro Limoeirense e América x Caruaru City acontecem neste fim de semana (25, 26), ambos em jogos únicos na Arena de Pernambuco e marcados para as 15h. Em caso de empate no tempo regulamentar, a vaga na final e a chance de acesso serão definidas nos pênaltis.

As duas equipes que avançarem disputarão, novamente na Arena, o título e a classificação para a elite do futebol pernambucano do ano que vem.

Abrindo as semifinais no sábado (25), acontece o duelo entre Vitória e Centro Limoeirense. O Tricolor das Tabocas liderou o equilibrado Grupo A fechou a fase de grupos com 13 pontos (três vitórias, quatro empates e uma derrota em oito jogos), ficando em primeiro pelo saldo de gols (+3). Já o Centro Limoeirense fechou o Grupo B na segunda posição com 14 pontos (quatro vitórias, dois empates e duas derrotas).

No domingo (26), a Arena de Pernambuco será palco do segundo confronto semifinal: América x Caruaru City. O "Mequinha" chega à semifinal com a campanha mais dominante da competição. Terminou o Grupo B na liderança isolada e de forma invicta, somando 22 pontos (sete vitórias e apenas um empate em oito jogos). Possui o melhor ataque do campeonato, com incríveis 25 gols marcados e apenas 5 sofridos.

O Caruaru City, por sua vez, garantiu a segunda vaga do Grupo A com uma campanha idêntica em pontos à do líder Vitória (13 pontos, com três vitórias, quatro empates e uma derrota). No entanto, o time ficou em segundo pelo saldo de gols (+1).