Campeonatos Estaduais: CBF anuncia diminuição no número de datas

Estaduais se iniciam em janeiro e terminam em março, além de diminuírem de 16 para 11 datas

Presidente da CBF, Samir Xaud (Rafael Ribeiro/CBF)

Nesta quarta-feira (1º/10), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou uma redução no número de datas destinadas aos campeonatos estaduais. Até a modificação, os torneios eram realizados em 16 datas, agora, serão apenas 11. O início dos torneios estaduais está marcado para o dia 11 de janeiro, com data de término no dia 8 de março. A alteração acontecerá de 2026 a 2029.

Os formatos dos estaduais serão adaptados por suas respectivas federações. Os Campeonatos Paulista e Carioca ainda estão em pauta para discutir sore uma possível flexibilidade no formato do torneio.

A mudança no número de datas dos estaduais tem o objetivo de diminuir o desgaste físico nos jogadores, valorizar a qualidade técnica exercida no campeonato e diminuir as despesas de equipes de menor investimento.