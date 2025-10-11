Ponte Preta vence o Guarani, vai à final da Série C e ajuda o Náutico a subir
Publicado: 11/10/2025 às 19:03
Festa da torcida da Ponte Preta (Júlio César Costa /Ponte Preta)
Em um dérbi eletrizante diante de mais de 17 mil torcedores no Estádio Moisés Lucarelli, a Ponte Preta venceu o Guarani por 2 a 0, neste sábado (11), e garantiu vaga na final da Série C do Campeonato Brasileiro. Os gols da partida foram marcados por Bruno Lopes e Luiz Felipe. A vitória também teve consequências diretas na classificação: o Guarani, que precisava de ao menos um empate para se manter entre os dois primeiros colocados, caiu para a terceira posição após a vitória do Náutico sobre o Brusque, nos Aflitos.
O jogo
Ponte Preta e Guarani protagonizaram um início de jogo bastante equilibrado e disputado, como já é tradição no clássico Dérbi Campineiro. Com o acesso à Série B assegurado e ainda em busca de uma vaga na final, a Macaca entrou em campo mais tranquila, sem o peso da pressão, mas com um objetivo claro: atrapalhar os planos do rival.
Logo aos seis minutos, em um contra-ataque veloz pela direita, Toró puxou a jogada e cruzou para Élvis. Apesar do domínio ruim, o camisa 10 ainda conseguiu levantar a bola na área. A defesa bugrina tentou afastar de cabeça, mas a sobra ficou com Bruno Lopes, que finalizou firme e balançou as redes, abrindo o placar para a Ponte Preta.
A equipe alvinegra quase ampliou a vantagem logo depois. Em boa trama ofensiva, Toró apareceu livre na pequena área e finalizou com força, mas parou em grande defesa de Dalberson, que evitou o segundo gol.
Se a festa nas arquibancadas já era grande com a vantagem no placar, ganhou ainda mais força com notícias vindas de Recife. A torcida da Macaca explodiu em alegria no Moisés Lucarelli ao saber da vitória parcial do Náutico sobre o Brusque, nos Aflitos. Com esse resultado, o Timbu conquistava o acesso, enquanto o arquirrival Guarani caía para a terceira colocação, permanecendo na Série C.
Por outro lado, o Guarani teve dificuldades diante da forte marcação e sentiu o peso do nervosismo da decisão. Apesar de manter a posse de bola durante boa parte do jogo, o Bugre não conseguiu transformar esse domínio em chances claras de gol.
A melhor oportunidade do Bugre veio apenas aos 46 minutos. E de forma desorganizada. Diego Torres arriscou de fora da área, a bola desviou na defesa e sobrou limpa para Mirandinha, que ficou de frente para a barra. No entanto, o atacante pegou mal na finalização e mandou por cima do travessão, desperdiçando a chance do empate.
SEGUNDO TEMPO
A segunda etapa iniciou com a mesma tônica do primeiro tempo. O Guarani nervoso, cometendo muitos erros de passe e com pouca efetividade no setor ofensivo. A Ponte Preta, por sua vez, continuou fiel à sua estratégia de explorar os contra-ataques com velocidade — e quase ampliou o placar.
Em jogada rápida pelo meio, Toró foi lançado e saiu cara a cara com o goleiro, mas parou em grande defesa de Dalberson, que salvou o Bugre com um milagre. Na sequência, a bola sobrou para Diego Tavares, que finalizou com o gol escancarado, mas acertou Toró, que estava caído no chão, desperdiçando mais uma chance clara.
Aos 29 minutos, o Moisés Lucarelli explodiu em êxtase. Após cobrança de escanteio, Élvis levantou a bola na área e Luiz Felipe, livre de marcação, subiu alto para cabecear com firmeza, ampliando o placar para a Ponte Preta.
Sem mais nada a perder, o Guarani se lançou ao ataque, ainda que de forma desorganizada. A equipe até criou uma boa chance com Kelvi, que arriscou de muito longe. A bola desviou na defesa e quase traiu o goleiro Diogo Silva, que mostrou grande reflexo ao fazer uma bela defesa no contrapé, evitando o gol bugrino.
Nas arquibancadas, a torcida da Macaca fez a festa ao som de gritos de “Eliminado, eliminado, eliminado”, celebrando não apenas a vaga na final, mas também o desfecho amargo do rival. O Guarani, com a derrota, permanecerá por mais um ano na Série C — para alegria dos ponte-pretanos.