Com Náutico de olho, Ponte Preta x Guarani deste sábado pode virar 'novo clássico do século'

Ponte Preta e Guarani, a maior rivalidade do interior de São Paulo (Divulgação/ Ponte Preta)

Náutico de olho. Neste sábado (11), ocorre a última rodada do quadrangular de acesso à Série B de 2026, e o futuro do time alvirrubro está em jogo. O Náutico precisa vencer o Brusque e torcer para a Ponte Preta vencer clássico contra o Guarani para conseguir a classificação para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

Para tranquilizar o torcedor alvirrubro, o Dérbi Campineiro é um dos clássicos mais tradicionais do interior paulista. Então, mesmo com a Ponte já estando classificada para a Série B, a rivalidade entre os clubes não deixará espaço para a Macaca relaxar. Um exemplo desse é que poucos clássicos no Brasil contam o número de vezes que se enfrentam, o GreNal é um deles, que já vai para quase 450 dérbis. No caso da Ponte Preta e do Guarani, será a partida de número 212.

Nos últimos cinco anos, a Macaca e o Bugre se enfrentaram em 16 ocasiões, com um equilíbrio completo nos números. Foram cinco vitórias da Ponte, cinco do Guarani e seis empates. Jogando no Moisés Lucarelli, foram sete jogos, com quatro triunfos da Ponte Preta, dois empates e uma vitória do Guarani.

Nos últimos 3 confrontos diretos pela Série C 2025, foram:

1 vitória da Ponte Preta

2 empates

Nenhum triunfo do Guarani até aqui

No Moisés Lucarelli, a Ponte Preta leva vantagem, com resultados consistentes diante da torcida.

NÁUTICO

Para se classificar para a Série B da maneira mais simples, o Timbu precisa vencer o Brusque e torcer por uma derrota do Guarani para a Ponte Preta. Desta maneira, o Timbu iria aos oito pontos e ficaria na frente do Bugre e dos catarinenses, garantindo a segunda colocação, atrás apenas da Ponte. Caso o Náutico vença o Brusque e o Guarani ganhe o dérbi, os dois times de Campinas sobem para a Segundona.