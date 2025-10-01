Com as mudanças da CBF, entenda como vai ficar a Série D

A Quarta Divisão do futebol brasileiro terá um grande aumento nos participantes em 2026

Taça da Série D (Rafael Vieira)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta quarta-feira (1º) mudanças significativas no calendário do futebol brasileiro. Focado no aumento de times nas divisões inferiores, a entidade promoveu a inclusão de 32 novos clubes na Série D.

Até este ano de 2025, a Quarta Divisão era disputada por 64 equipes. Esses clubes eram divididos em oito grupos e, após uma série de mata-matas, quatro equipes conquistavam o acesso à Série C.

A partir de 2026, a Série D do Brasileiro será ampliada para 96 clubes participantes. As equipes serão dividas em 16 grupos de seis clubes em cada, com os quatro melhores avançando de fase.

Os classificados seguirão disputando duelos de ida e volta no mata-mata, que definirão seis equipes promovidas à Terceira Divisão. Além dos quatro semifinalistas, mais duas equipes poderão subir através de um Playoffs, após serem superadas na fase de quartas de final.

Mais uma alteração relevante na disputa da Série D será a garantia de vagas para o ano seguinte. Dos 32 clubes que chegarem mais longe na competição, os 28 que não subirem estarão confirmados na Quarta Divisão da temporada posterior.

Esse novo regulamento já entra em vigor para a disputa dessa temporada, fazendo com que o clube pernambucano do Central tenha direito a uma vaga na Série D de 2026. Além da Patativa, Retrô (rebaixado da Série C), Decisão e Maguary (via Estadual) também representarão Pernambuco na Série D de 2026.

Critério de participação na Série D:

Critério 1: 4 vagas para 4 clubes que descenderam da Série C de 2025

Critério 2: 64 vagas para Federações Estaduais, considerando o Ranking Nacional de Federações de 2026

Critério 3: 28 vagas para os clubes que atingiram a 2ª fase da Série D de 2025, excluídos os classificados pelos critérios anteriores

Critério 4: Vagas restantes através do Ranking Nacional de Clubes, após a aplicação do Critério 3, considerando os clubes já classificados pelos critérios anteriores

Formato de disputa:

1ª Fase (Grupos): 16 grupos de 6 clubes - Partidas de ida e volta - 480 partidas nesta fase - 4 melhores colocados de cada grupo avançam

2ª Fase: 32 grupos de 2 clubes - Partidas de ida e volta

3ª Fase: 16 grupos de 2 clubes - Partidas de ida e volta - Todos os clubes garantidos na Série D do ano seguinte

Oitavas de Final: 8 grupos de 2 clubes - Partidas de ida e volta

Quartas de Final: 4 grupos de 2 clubes - Partidas de ida e volta

Playoffs: Disputados entre os clubes que não avançarem à semifinal para definir 2 vagas de acesso à Série C do ano seguinte

Semifinal: 2 grupos de 2 clubes - Partidas de ida e volta - Clubes já com vaga para a Série C do ano seguinte

Final: Decisão do título em jogos de ida e volta

