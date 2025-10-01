Com as mudanças da CBF, entenda como vai ficar a Série C
A Terceira Divisão do Campeonato Brasileiro passará por alterações importantes
Publicado: 01/10/2025 às 18:21
Troféu do Campeonato Brasileiro da Série C (LEO PIVA/CBF)
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta quarta-feira (1º) mudanças significativas no calendário do futebol do Brasil. Uma das principais competições afetadas foi a Série C do Campeonato Brasileiro, que terá um grande aumento na quantidade de times participantes.
Para a temporada de 2026, o aumento das equipes ainda não começará a valer. Se mantendo com 20 clubes, a Terceirona terá apenas dois rebaixamentos para a Série D do ano seguinte. Em contrapartida, seis times serão promovidos da Quarta Divisão, aumentando para 24 participantes a edição de 2027.
No ano seguinte, novamente apenas dois clubes serão rebaixados para a Série D, com mais uma vez seis acessos ocorrendo para a Terceira Divisão. Após dois anos de aumento nos participantes, com mais acessos do que rebaixamentos, a Série C chegará ao formato pensando apenas em 2028.
Na temporada citada, 28 clubes irão disputar a Série C do Brasileiro, divididos em dois grupos de 14 participantes e com confrontos de ida e volta. Dessa vez seis equipes serão rebaixadas, em contrapartida aos seis acessos que seguirão ocorrendo da Quarta Divisão.
Os acessos para a Série B do Brasileiro continuarão da mesma forma, com quatro equipes obtendo a promoção ao final da temporada. Uma das novidades será o campeão garantindo vaga na 3ª fase da Copa do Brasil do ano seguinte.
CONFIRA RESUMO DAS MUDANÇAS:
- Início em 5 de abril e término em 25 de outubro
- Campeão garante vaga na 3ª fase da Copa do Brasil
- 20 Clubes participantes, com a manutenção do formato atual
- Descenso de 2 clubes para a Série D de 2027
Mudanças em 2027
- 24 clubes participantes, com a manutenção do formato atual
- Descenso de 2 clubes para a Série D de 2028
Mudanças em 2028
- 28 clubes participantes
- Novo formato com 2 grupos e 14 clubes em cada, com jogos de ida e volta
- Descenso de 6 clubes para a Série D de 2029