Com as mudanças da CBF, entenda como vai ficar a Série C

Troféu do Campeonato Brasileiro da Série C (LEO PIVA/CBF)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta quarta-feira (1º) mudanças significativas no calendário do futebol do Brasil. Uma das principais competições afetadas foi a Série C do Campeonato Brasileiro, que terá um grande aumento na quantidade de times participantes.

Para a temporada de 2026, o aumento das equipes ainda não começará a valer. Se mantendo com 20 clubes, a Terceirona terá apenas dois rebaixamentos para a Série D do ano seguinte. Em contrapartida, seis times serão promovidos da Quarta Divisão, aumentando para 24 participantes a edição de 2027.

No ano seguinte, novamente apenas dois clubes serão rebaixados para a Série D, com mais uma vez seis acessos ocorrendo para a Terceira Divisão. Após dois anos de aumento nos participantes, com mais acessos do que rebaixamentos, a Série C chegará ao formato pensando apenas em 2028.

Na temporada citada, 28 clubes irão disputar a Série C do Brasileiro, divididos em dois grupos de 14 participantes e com confrontos de ida e volta. Dessa vez seis equipes serão rebaixadas, em contrapartida aos seis acessos que seguirão ocorrendo da Quarta Divisão.

Os acessos para a Série B do Brasileiro continuarão da mesma forma, com quatro equipes obtendo a promoção ao final da temporada. Uma das novidades será o campeão garantindo vaga na 3ª fase da Copa do Brasil do ano seguinte.

CONFIRA RESUMO DAS MUDANÇAS:

- Início em 5 de abril e término em 25 de outubro

- Campeão garante vaga na 3ª fase da Copa do Brasil

- 20 Clubes participantes, com a manutenção do formato atual

- Descenso de 2 clubes para a Série D de 2027

Mudanças em 2027

- 24 clubes participantes, com a manutenção do formato atual

- Descenso de 2 clubes para a Série D de 2028

Mudanças em 2028

- 28 clubes participantes

- Novo formato com 2 grupos e 14 clubes em cada, com jogos de ida e volta

- Descenso de 6 clubes para a Série D de 2029