FPF demonstra apoio às mudanças no calendário promovidas pela CBF

O presidente Evandro Carvalho ressaltou os benefícios obtidos pelos clubes pernambucanos com as alterações da entidade

Evandro Carvalho, presidente da Federação Pernambucana de Futebol (Rafael Vieira / FPF)

Após as mudanças significativas no calendário do futebol brasileiro anunciadas pela CBF nesta quarta-feira (1º), a Federação Pernambucana de Futebol (FPF) demonstrou o seu apoio às alterações nas competições promovidas pela entidade.

Em contato com a reportagem do Diario de Pernambuco, o presidente Evandro Carvalho fez questão de elogiar o novo calendário dos campeonatos do futebol brasileiro. Segundo o mandatário, os clubes pernambucanos obtiveram benefícios com as mudanças.

“As alterações refletem tudo que foi ajustado e desenvolvido, de parabéns a CBF. Ficaram fantásticas as definições de Copa do Brasil, de Série D, ampliação de Série C. No início o que nós queríamos era já implantar a Série C também no primeiro ano, mas tudo bem. O importante é que vai ser feito a mudança, se não pode ser no primeiro ano, fica em dois e três anos”, destacou Evandro Carvalho.

“Série D ficou ótimo, o Central ficou mantido. Copa do Brasil ficou extraordinária e aumentamos mais vagas. Copa do Nordeste: Pernambuco, Bahia e Ceará mantiveram as duas vagas que sempre tiveram. Ampliou para as federações menores e os três estados podem sempre ter uma vaga a mais. Se o Sport não tivesse sido nem campeão nem vice-campeão estadual, Pernambuco teria três vagas, porque o Sport é o mais bem ranqueado”, completou.

CONFIRA OS DETALHES DO NOVO CALENDÁRIO DA CBF

- Campeonato Brasileiro: de 28/01 a 02/12, formato mantido

- Série B: início em 21 de março e término e 28 de novembro

- Séries C e D: início em 5 de abril, aumento no número de clubes e novo formato

- Copa do Brasil: início em 18 de fevereiro; final em jogo único em 06/12, no encerramento da temporada. 126 em 2026 e 128 a partir de 2027

- Estaduais: início em 11/01, com um máximo de 11 datas; finais em março

- Copa Sul-Sudeste: 12 clubes, entre março e junho, com até dez datas

- Copa do Nordeste: 20 clubes, entre março e junho, com até dez datas

- Copa Verde: 24 clubes, com "conferências" da Copa Norte e Centro Oeste, entre março e junho, com até dez datas

- Supercopa do Brasil: 24 de janeiro, partida inaugural do calendário