Bahia goleia Confiança e conquista a Copa do Nordeste pela quinta vez

Bahia confirmou seu favoritismo e voltou a superar o Confiança, garantindo assim o penta inédito da Copa do Nordeste

Luciano Juba, ex-jogador do Sport e atual lateral do Bahia (Letícia Martins/EC Bahia)

O Bahia confirmou seu favoritismo e voltou a superar o Confiança, neste sábado, garantindo assim o penta inédito da Copa do Nordeste. Dentro da Arena Fonte Nova lotada, o time baiano teve os gols marcados por Tiago (3), Lucho Rodríguez e Rezende.

Com mais um troféu na galeria, o Bahia se isola com o maior número de taças do torneio, superando inclusive o arquirrival Vitória, que ganhou quatro vezes. O Confiança, por outro lado, assegura o vice pela primeira vez, fechando sua temporada. Os baianos voltam a campo já nesta quarta-feira, às 19h, contra o Fluminense, mo Maracanã, na volta das quartas de final da Copa do Brasil após triunfar na ida por 1 a 0.

Fazendo valer o apoio da torcida, que se fez presente em grande número, o Bahia começou em cima do Confiança. Dominante, o time abriu o placar logo aos cinco: após troca de passes, Rodrigo Nestor levantou pela esquerda e Tiago chegou para completar, de primeira, para o fundo do gol. A pressão deu sequência e a vantagem foi ampliada: Iago Borduchi cruzou para Lucho Rodríguez acertar um chutaço.

O que já estava fácil, foi ficando ainda mais tranquilo a favor dos tricolores. Depois de corte parcial numa cobrança de escanteio, Sidney pegou da entrada da área e mandou uma bomba; Rezende pulou na bola e a desviou para o gol. Mais retraído, o Confiança ainda tentou reagir nos contra-ataques, porém pouco foi criativo e sequer assustou a meta adversária.

Em clima de festa e avassalador dentro das quatro linhas, o Bahia marcou mais duas vezes ainda antes do intervalo. Na primeira, Iago Tiago fez de cabeça. Logo depois, Cauly encontrou um bom passe para Tiago, que mais uma vez não desperdiçou.

Na volta para a etapa final, o Bahia se manteve inalterado, já o Confiança promoveu três novidades para dar um novo panorama, apesar do placar elástico. Assim, inclusive, teve sua primeira finalização: Luiz Otávio recebeu na entrada da área e bateu próximo à trave direita. O Bahia, por outro lado, ficou mais cauteloso por já ter um bom resultado a seu favor.

Aproveitando a goleada, Rogério Ceni realizou suas primeiras substituições: Zé Guilherme e Vitinho foram acionados nos lugares de Iago e Michel Araújo, respectivamente. Pouco depois, colocou Éverton Ribeiro e Juninho nas vagas de Sidney e Cauly, enquanto Luizinho Vieira optou por Rafinha substituindo Weriton, o que não mudou muito o cenário pelos dois lados.

Mesmo com o 5 a 0 no marcador, o Bahia teve duas oportunidades para marcar pela sexta vez e ampliar. Na primeira destas, Gilberto cruzou rasteiro e Lucho Rodríguez chegou chutando, mas sem muita força e Allan defendeu seguro. Mais perto do fim, em novo cruzamento, Gabriel Xavier foi quem tentou, porém mandou sobre o travessão.