Confira a agenda de jogos do Brasileirão neste domingo (17)

Internacional e Flamengo se enfrentam neste domingo (17/8) (Gilvan de Souza/Flamengo)

A 20ª rodada do Campeonato Brasileiro terá sequência neste domingo (17/8) com confrontos que prometem movimentar tanto a parte de cima quanto a parte de baixo da tabela. Luta pelo G4, a fuga do Z4 e a manutenção da liderança estarão em jogo.

Duelos decisivos

O primeiro duelo do dia será entre Atlético-MG e Grêmio, às 16h, na Arena MRV, em Belo Horizonte. O Galo busca se manter no G10 após vitória na Libertadores contra o Godoy Cruz e empate com o Vasco pelo Brasileirão. A equipe mineira soma 24 pontos e ocupa a 10ª colocação.

O Grêmio, por sua vez, garantiu que não entrará na zona de rebaixamento nesta rodada, mas precisa vencer para afastar o perigo. Eliminado de outros campeonatos, o time gaúcho foca totalmente no Brasileirão e chega com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos.

No mesmo horário, Santos e Vasco se enfrentam no MorumBIS, em confronto direto na luta contra o rebaixamento. O Peixe deixou o Z4 na 18ª rodada, empurrando o rival carioca para a zona. Embalado pela vitória sobre o Cruzeiro fora de casa e diante do Juventude, no MorumBIS, o Santos tenta manter a boa fase. Já o Vasco vive momento conturbado, com cobranças da torcida e resultados ruins. Além do Brasileirão, o Cruzmaltino disputa a Copa do Brasil e enfrentará o Botafogo na competição.

Liderança em jogo

Às 18h30, o Internacional recebe o Flamengo no Beira-Rio. O Colorado, atualmente em 11º, busca uma vitória para entrar de vez no G10. Do outro lado, o Rubro-Negro, líder da competição, vem de quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos e quer manter a ponta. As equipes se enfrentaram na última quarta-feira (13) pelo jogo de ida da Libertadores, com vitória do Flamengo por 1 x 0.

