PMPE confirma possibilidade de jogos do Trio de Ferro no mesmo dia no Grande Recife

Torcidas de Sport, Náutico e Santa Cruz (Rafael Vieira / DP Foto)

Desde a alocação da partida do Santa Cruz contra o Altos para a segunda-feira (18), se criou discussões do torcedor pernambucano da possibilidade de duas equipes do Trio de Ferro poderem atuar no mesmo dia na região metropolitana. Isso porque o final de semana já estava preenchido por partidas do Sport, no sábado (16), na Ilha do Retiro, e do Náutico, no domingo (17), no estádio dos Aflitos.

Segundo o próprio Santa Cruz, a partida diante do Altos só não foi alterada para o final de semana por um veto vindo vindo da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), e não por questões relacionadas aos órgãos públicos.



Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (15), o tenente coronel Arruda confirmou a possibilidade de duas equipes da capital atuarem no mesmo dia na Região Metropolitana do Recife. O membro da polícia militar garantiu a capacidade da instituição de realizar esquemas de segurança para jogos no mesmo dia do Trio de Ferro.



“A polícia militar vai estar pronta para fazer o seu planejamento operacional independente de quantos times vierem jogar nesse dia. Estamos prontos, estamos aptos e temos nossa capacidade operacional para atender a dois jogos no mesmo dia”, destacou.



Esquema de segurança para o final de semana

Em entrevista coletiva, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) também detalhou o esquema de segurança que vem sendo preparado para a sequência de jogos do Trio de Ferro na Região Metropolitana do Recife, com expectativa de casa cheia em todos eles.



O tenente coronel Arruda, que é da Diretoria de Planejamento Operacional, falou das ações que serão tomadas para garantir a segurança dos torcedores pernambucanos, em três dias agitados de futebol. O tenente coronel revelou um esquema especifico para cada jogo, com base na expectativa de público no estádio.



“O planejamento está pronto para garantir a segurança de todo torcedor e todos aqueles envolvidos em uma partida de futebol. A polícia militar tem um lançamento distinto para cada jogo. Para o jogo do Sport, o planejamento é de 600 policiais militares, lançados em várias atividades. Teremos monitoramento de torcida em toda região metropolitana, onde vamos acompanhar a movimentação de torcida em cada bairro da cidade. Para o jogo do Náutico, teremos o lançamento de 350 policiais militares, que também estarão lançados em diferentes pontos”, disse o tenente coronel.



“Para o jogo do Santa Cruz teremos um detalhe: Além desse arcabouço de policiamento lançado nas vias de acesso, nós teremos também um esquema especial de policiamento para garantir essa mobilização para a chegada do torcedor tricolor a Arena de Pernambuco.Teremos também o apoio de outros órgãos, como o incremento de ônibus coletivo, da estação Cosme e Damião até a Arena de Pernambuco, e o funcionamento do metrô até 23h59,, onde vai ajudar o torcedor a ir para casa”, completou.