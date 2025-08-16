Confira agenda de jogos deste sábado pelo Campeonato Brasileiro

Cinco confrontos abrem a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado; Veja campanha dos clubes na competição

Recife, PE, 02/08/2025 - SPORT X BAHIA - Na tarde deste sábado(02), a equipe do Sport recebeu a equipe do Bahia pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025 no estádio da Ilha do Retiro. Jogador do Sport, Rivera (Rafael Vieira)

A 20ª rodada do Campeonato Brasileiro começa neste sábado (16/8) e recebe os seguintes confrontos: Fluminense x Fortaleza; Ceará x Bragantino; Vitória x Juventude; Sport x São Paulo e Corinthians x Bahia. Acontecem outros quatro jogos no domingo e apenas mais um na segunda-feira.

O primeiro turno terminou com o Flamengo na liderança e artilharia de Kaio Jorge, do Cruzeiro.

Às 16h, o Fluminense recebe o Fortaleza no Maracanã. O time do treinador Renato Gaúcho inicia o segundo turno com 24 pontos e na 9ª colocação. O tricolor retornou mal da Copa do Mundo de Clubes e venceu apenas um jogo pela competição desde então.

O Tricolor de Aço, finalista da Sul-americana em 2023, tem um dos seus piores desempenhos desde que voltou para a Série A. Sob novo comando, do técnico Renato Paiva, a equipe está em 18º e venceu apenas 3 vezes em 18 partidas.

