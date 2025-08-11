Com Santa Cruz e Central classificados, confira classificação geral da Série D

Os confrontos das quartas de final são definidos pelo ranking geral da Série D

Santa Cruz e Central estão no mata-mata da Série D (Rafael Vieira / DP Foto)

Com o término da 2ª fase da Série D, os confrontos das oitavas de final já estão definidos e serão realizados no próximo final de semana. Após passarem pela 3ª fase, o cruzamento do mata-mata começa a ser pela classificação geral da quarta divisão, onde a equipe melhor qualificada enfrenta a pior e assim sucessivamente.

Os confrontos das quartas de final são definidos pelo ranking geral da Série D, contabilizando fase de grupos e mata-mata. Os vencedores das partidas das quartas de final se garantem na Série C de 2026.

Cruzamento das quartas:

-Quartas 1: 8ª melhor campanha x 1º melhor campanha

-Quartas 2: 5ª melhor campanha x 4ª melhor campanha

-Quartas 3: 7ª melhor campanha x 2ª melhor campanha

-Quartas 4: 6ª melhor campanha x 3ª melhor campanha

Classificação geral da Série D 2025 (após a 2ª fase)

1- ASA – 37 pts – 11V 4E 1D – SG: +22

2- Aparecidense – 36 pts – 11V 3E 2D – SG: +21

3- Inter de Limeira – 34 pts – 10V 4E 2D – SG: +15

4- Barra – 32 pts – 10V 2E 4D – SG: +14

5- Altos – 32 pts – 9V 5E 2D – SG: +14

6- Ceilândia – 32pts – 9V 5E 2D – SG: +10

7- América-RN – 31pts – 9V 4E 3D – SG: +14

8- Rio Branco-RS – 30 pts – 9V 3E 4D – SG: +13

9- Santa Cruz – 30 pts – 9V 3E 4D – SG: +10

10- Manauara – 30 pts – 8V 6E 2D – SG: +17

11- Central – 30 pts – 8V 6E 2D – SG: +9

12- Imperatriz – 27 pts – 8V 3E 4D – SG: +2

13- Mixto – 27 pts – 7V 6E 2D – SG: +9

14- Cianorte – 26 pts – 7V 5E 4D – SG: +9

15- Goiatuba – 26 pts – 7V 5E 4D – SG: +6

16- Maranhão – 22 pts – 5V 7E 3D – SG: +7



OITAVAS DE FINAL

Os mandos dos confrontos da 3ª fase da Série D também são definidos seguindo a classificação geral, a equipe que possui a melhor posição define o mata-mata em casa. O Santa Cruz, que está na 9ª colocação, enfrenta a equipe do Altos, que detém a 5ª melhor campanha, por isso, a partida de volta das oitavas acontecerá no Piauí. Já o Central enfrenta o Maranhão, que tem a pior campanha de todos os times classificados para às oitavas de final, por isso, o Central que possui a 11ª melhor colocação, decide o mata-mata, em Caruaru.

