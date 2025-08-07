Veja quais campeonatos serão transmitidos na Xsports, novo canal esportivo na TV aberta

O novo canal da TV aberta, Xsports terá programação 24 horas, apenas com conteúdo esportivo

O canal Xsports terá nomes como Milton Leite e Mauro Beting em suas transmissões (Marcelo Poli / Divulgação)

Estreia no próximo dia 16, a Xsports, emissora de TV aberta com programação 100% dedicada ao universo esportivo. Com programação 24 horas, a emissora inaugura com transmissão de futebol, atletismo, automobilismo, basquete e mais esportes.

A Xsports vai ao ar no canal 32. A sede física da empresa é o prédio da antiga MTV, construído por Assis Chateaubriand, pioneiro da TV no Brasil.

São cinco ligas europeias com transmissão da Xsports: Premier League (Campeonato Inglês), LaLiga (Campeonato Espanhol), Bundesliga (Campeonato Alemão), Serie A (Campeonato Italiano) e Liga Portugal (Campeonato Português).

Outros destaques são a Diamond League (atletismo), a Nascar Cup Series (automobilismo) e a Turkish Airlines EuroLeague (Euroliga de Basquete). A grade também terá espaço para outras modalidades, como vôlei, tênis, triatlo, hipismo, ciclismo e maratonas.

Mais do que cobrir eventos, a Xsports aposta em uma abordagem editorial que inspira hábitos saudáveis, incentiva a prática esportiva e estimula o diálogo entre gerações. Um dos focos da emissora será o acompanhamento do futuro do esporte nacional, com atenção especial a atletas olímpicos e paralímpicos em formação.

Entre os nomes que integram o canal nesta largada estão Milton Leite, Mauro e Gabriel Beting, Álvaro José, Dudu Monsanto, Bira NWB, Raí Monteiro, Danilo Castro, Rodrigo Lazarini, Antonio Marcos, Rodrigo Seraphim e Pedro Oliveira. Além deles, a programação contará com participação de José Neto, Lipe, Digão e o ex-volante Cristian Baroni, com passagens por Corinthians e Grêmio.