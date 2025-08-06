Unibol volta ao futebol pernambucano e realiza primeira peneira para atletas de base

Após 21 anos, projeto renasce como SAF com foco no desenvolvimento integral de jovens talentos do sub-12 ao sub-20 e parceria inédita com a UFPE

O Unibol está de volta ao cenário esportivo de Pernambuco (Divulgação )

O Unibol está oficialmente de volta ao cenário esportivo de Pernambuco, após mais de duas décadas afastado das competições. Pioneiro no estado ao adotar o modelo de clube-empresa nos anos 1990, o time ressurge como Sociedade Anônima do Futebol (SAF) e com proposta renovada: investir na formação de jovens atletas e utilizar o futebol como instrumento de transformação social. O retorno marca também uma articulação inédita com a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), que será parceira técnica e acadêmica na reestruturação do projeto.

O apito inicial do Unibol SAF será dado no próximo dia 30 de agosto, com uma peneira para a formação do primeiro time de base. A avaliação inaugural será realizada com atletas sub-12 (nascidos em 2013 ou 2014), e as inscrições já podem ser feitas através do WhatsApp: (81) 99245-4383. O teste será no campo da Escola Superior de Educação Física da Universidade de Pernambuco (ESEF/UPE), no bairro de Santo Amaro, área central do Recife.

Fundado originalmente como parte de um grupo empresarial, o Unibol disputou as divisões intermediárias do futebol pernambucano até 2004, chegando à elite estadual e revelando atletas como o meio-campista Hernanes, multicampeão no São Paulo, ídolo na Itália e convocado pela Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2014. Apesar da breve trajetória, o clube ficou marcado por sua ousadia ao propor uma gestão profissional num cenário ainda dominado por modelos tradicionais. Agora, 21 anos depois, o Unibol SAF reaparece com uma proposta mais madura, centrada na base e com apoio institucional.

“A retomada do Unibol se baseia em uma análise cuidadosa da experiência anterior, com a proposta de construir algo mais sólido e duradouro. Nosso objetivo não é simplesmente voltar a disputar competições, mas criar um ambiente para formar talentos de alto rendimento, oferecendo a eles suporte educacional, emocional e técnico”, afirma Gabriel Bezerra, CEO do clube.

O projeto vai priorizar a formação de talentos desde o sub-12 até o sub-20, com grupos de 20 atletas por categoria. “Nosso objetivo é tornar o Unibol SAF referência em formação de base, gerando valor por meio de parcerias com clubes, empresas e investidores. Sempre respeitando o tempo de amadurecimento e favorecendo transferências em momentos de prontidão técnica e emocional”, pontua o CEO.

STARTUP INCUBADA NA UFPE

A SAF do Unibol nasce com capital 100% privado, como uma startup incubada na UFPE. A atual gestão aposta em parcerias institucionais e modelos sustentáveis para garantir a viabilidade do projeto. A retomada prevê a participação em campeonatos regionais e nacionais de base e a consolidação de núcleos de formação esportiva e social em comunidades da Região Metropolitana do Recife.

A UFPE é parte central dessa estratégia e entra no projeto por meio do Laboratório de Estudos em Gestão do Esporte, com atuação em múltiplas frentes: desenvolvimento de metodologias de treinamento, acompanhamento psicossocial, nutrição esportiva, fisioterapia preventiva e avaliação de desempenho. Alunos e professores participarão diretamente da estruturação do clube, oferecendo suporte científico e técnico às atividades. “Vamos atuar em rede, mobilizando instituições, leis de incentivo e parcerias públicas para ampliar o impacto positivo e contribuir com a sustentabilidade da atividade”, explica Gabriel Bezerra.

ACOMPANHAMENTO

A expectativa é formar cerca de 100 jovens por ano, com planos de expansão para outras regiões do estado. A proposta envolve não apenas a preparação física e técnica, mas também o acompanhamento educacional e familiar, com o objetivo de criar um ciclo positivo de desenvolvimento humano.

Ao optar por uma reentrada gradual no cenário esportivo, o Unibol busca evitar os erros comuns em projetos que priorizam o curto prazo. O planejamento inclui metas de médio e longo prazo, com base em indicadores sociais e esportivos. “Não queremos que o time seja apenas um celeiro de talentos. Queremos que ele seja um espaço de cidadania, que forme pessoas para o esporte e para a vida. Vamos fornecer toda a estrutura para que os atletas se desenvolvam ao máximo e consigam realizar o sonho de se profissionalizar”, afirma Bezerra.

O retorno do Unibol também ocorre em um momento de transformação do futebol brasileiro, com a proliferação das SAFs e o aumento do debate sobre modelos de formação e governança. Nesse contexto, a proposta do time pernambucano se diferencia por aliar a estrutura empresarial a um compromisso social de longo prazo. A SAF recém-constituída, a recuperação da marca e a formalização junto à Federação Pernambucana de Futebol consolidam o início de uma nova etapa.

Com base em planejamento, educação e inclusão, o Unibol renasce com o desafio de unir tradição e inovação. E, mais uma vez, faz história ao buscar um novo caminho para o futebol brasileiro.

SERVIÇO

Peneira do Unibol SAF

Quando: dia 30 de agosto

Onde: ESEF/UPE (Rua Arnóbio Marques, 310, Santo Amaro)

Quem pode participar: atletas do sub-12 (nascidos em 2013 ou 2014)

Inscrições e informações: (81) 99245-4383