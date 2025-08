Confira a lista de jogos atrasados do Campeonato Brasileiro

Campeonato Brasileiro chega ao fim do primeiro turno com 12 partidas ainda não disputadas; Nove times têm jogos pendentes

Taça do Campeonato Brasileiro da Série A (Joilson Marconne/CBF)

O Brasileirão está próximo da 19ª e última rodada do primeiro turno. No entanto, nem todos os clubes chegaram à marca de 18 jogos disputados até aqui na competição nacional.

Por conta da adequação de calendário para que as equipes brasileiras participassem da Copa do Mundo de Clubes, nove times ainda têm jogos pendentes pela primeira parte do campeonato. Além disso, a disputa das fases de mata-mata da Copa Sul-Americana, também levou a atrasos.

Entre os que mais devem jogos estão Atlético-MG e Palmeiras, com duas partidas cada. Na lista, ainda aparecem Fluminense, Vasco, Botafogo, Bahia, Mirassol, Juventude e Sport, que disputaram apenas 16 jogos. As rodadas em aberto são a 12ª, 13ª, 14ª e 16ª.

