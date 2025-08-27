Clubes dão início às quartas de final da Copa do Brasil; veja jogos

Quartas de final da Copa do Brasil a ser disputada começa nesta quarta-feira (27/8) com o clássico entre Atlético-MG e Cruzeiro

Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam pelas quartas de final da Copa do Brasil de 2025 (Pedro Souza / Atlético)

As quartas de final da Copa do Brasil começam nesta quarta-feira (27/8) com dois clássicos estaduais, entre Atlético-MG x Cruzeiro e Botafogo x Vasco, e o jogo entre Athletico-PR x Corinthians.

Às 19h30, Atlético-MG e Cruzeiro entram em campo na Arena MRV para a disputa do primeiro jogo desta fase da competição. Os rivais se enfrentaram em duas oportunidades. O Galo venceu a partida do Campeonato Mineiro por 2 x 0 e as equipes empataram pelo Campeonato Brasileiro.

Mais tarde, às 21h30, em São Januário, Vasco e Botafogo entram em campo para o terceiro clássico entre as equipes no ano. Até então, uma vitória para cada lado.

