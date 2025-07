Flamengo lança terceiro uniforme em celebração à origem do clube; confira

O novo uniforme do Flamengo já será utilizado na partida desta quinta-feira (31) contra o Atlético-MG, pela Copa do Brasil

Novo uniforme do Flamengo (Divulgação / Flamengo)

O Flamengo lançou oficialmente nesta quinta-feira (31) o seu novo terceiro uniforme para a temporada de 2025. Em celebração à origem do clube, o uniforme predominantemente branco traz referências às raízes do rubro-negro carioca.

Apostando na cor branca, o uniforme em parceria com a adidas também ressalta detalhes em dourado e as tradicionais cores preta e vermelha. Homenageando as regatas do clube, a peça também contém uma textura que faz referência ao efeito do movimento dos remos na água. Na parte lateral da camisa, um patch especial também celebra a origem náutica do clube.

O novo manto do Flamengo, inclusive, já será utilizado na partida desta quinta contra o Atlético-MG, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, no Maracanã.

Confira fotos do novo uniforme: