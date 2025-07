Jogadores do Bahia entram em campo com cachorros para adoção contra o Retrô; veja

Ação do Tricolor de Aço aconteceu nesta quarta-feira (30/7), antes da partida diante dos pernambucanos, pelas oitavas de final da Copa do Brasil

Jogadores do Bahia entram em campo com cachorros (Letícia Martins/EC Bahia)

O Bahia realizou uma ação antes da partida contra o Retrô, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, na noite desta quarta-feira (30/7). Os jogadores do Tricolor de Aço entraram em campo com cachorros disponíveis para adoção. Os animais estavam fantasiados de Krypto, do filme do Super-Homem, que serviu de inspiração para o uniforme da equipe.

A ação foi realizada em parceria com a Associação Brasileira Protetora dos Animais. Pelo Instagram, o clube compartilhou nos stories um registro do momento em que jogadores e cães ficam perfilados dentro do gramado da Arena Fonte Nova. Confira:

???? Adote um deles!



Doguinhos na entrada em campo desta noite do Esquadrão #BBMP pic.twitter.com/uIsqcu9ANt — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) July 31, 2025

VEJA MAIS NO PORTAL DO METRÓPOLES