Flamengo x Atlético-MG: onde assistir às oitavas da Copa do Brasil

Equipes se encontram no Maracanã, nesta quinta-feira (31/7), às 21h30, pelas oitavas de final da Copa do Brasil

Atlético Mineiro e Flamengo se enfrentaram recentemente pela 17ª rodada da Série A, onde o time carioca saiu com a melhor, vencendo por 1 a 0 ( Pedro Souza / Atlético)

Flamengo e Atlético-MG fecham os jogos de ida das oitavas de final da Copa do Brasil nesta quinta-feira (31/7). No Maracanã, as equipes se encaram às 21h30, em duelo que marca a reedição da final do torneio em 2024.

O Rubro-Negro eliminou o Botafogo-PB na última fase, enquanto o Galo despachou o Maringá-PR. Na volta, Atlético-MG e Flamengo se encontram na Arena MRV, às 19h da próxima quarta-feira (6/8).

Onde assistir

O duelo entre Flamengo x Atlético-MG, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, terá transmissão ao vivo na TV fechado (Sportv) e por pay-per-view (Premiere).

