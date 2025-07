Presidente da CBF e deputada federal são alvos de operação da PF por suspeita de compra de votos em Roraima

Presidente da CBF, Samir Xaud (Rafael Ribeiro/CBF)

A Polícia Federal realizou, nesta quarta-feira (30), uma operação para investigar um possível esquema de compra de votos durante as eleições de 2024 no estado de Roraima. Entre os alvos estão o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, a deputada federal, Helena Lima (MDB-RR) e o empresário Renildo Lima, marido da deputada

Agentes da PF cumpriram sete mandados de busca e apreensão, autorizados pela Justiça Eleitoral, em endereços ligados aos investigados. As diligências ocorreram em Boa Vista (RR) e no Rio de Janeiro, onde está localizada a sede da CBF. Residências e escritórios dos envolvidos também foram alvo das buscas.

As suspeitas surgiram após a prisão do empresário Renildo Lima, em 2024, quando foi encontrado com R$ 500 mil em dinheiro vivo, escondido em suas roupas.